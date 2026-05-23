Fuengirola (Málaga) proyecta su marca y playas en la capital de España

Fuengirola presenta su oferta turística en una acción en Madrid - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

MADRID/MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Fuengirola (Málaga) ha proyectado su marca y playas, a nivel nacional, en la capital de España. Ha sido en una jornada de presentación de la oferta turística de la localidad para todo el país, celebrada en la plaza de Olavide, en Madrid, en la que los asistentes han podido degustar un plato de espeto de sardinas elaborado por la Asociación de Empresarios de Playa local y disfrutar de la actuación del grupo musical local Los Salvajes del Rebalaje.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha explicado que "volvemos a traer un pedacito de nuestra tierra a la capital de nuestro país, para decirle a España entera que somos el mejor destino para pasar unas vacaciones e incluso para tener una segunda residencia". "Fuengirola es alegre, cosmopolita, festiva, acogedora... es bienestar y calidad de vida", ha agregado.

El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo promocional de la ciudad y ha dado paso a la música de Los Salvajes del Rebalaje, que ha llenado este emplazamiento urbano madriñeño de baile y alegría.

Así, los 35 espeteros de los chiringuitos fuengiroleños presentes en el acto han elaborado unas 3.000 raciones de este plato típico. De igual modo, los voluntarios de la Fundación Harena --dedicada a combatir la soledad en la tercera edad-- han sido los encargados de gestionar la barra de venta de bebidas, cuya recaudación ha ido destinada a sufragar su labor social.

Con carácter previo a la celebración del evento, la alcaldesa, Ana Mula, acompañada del teniente de alcalde, Rodrigo Romero, y el edil de Playas, José Sánchez, han mantenido diferentes encuentros de trabajo con agentes de interés para el municipio.