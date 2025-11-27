Fuengirola refuerza la seguridad vial con controles sobre el uso de patinetes y una campaña de concienciación

Dos agentes de Policía Local durante un control de patinetes en Fuengirola - AYTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) está reforzando la seguridad vial en la ciudad con controles específicos y aleatorios sobre el uso de patinetes y una campaña de concienciación e información de las normas de tráfico que deben cumplir los usuarios de estos vehículos de movilidad personal.

Así lo ha anunciado este jueves la concejala de Movilidad, Isabel González, durante una rueda de prensa en la que ha destacado la creciente presencia de estos vehículos en el día a día urbano.

"La utilización del patinete eléctrico aumenta cada año como alternativa rápida, eficiente y cómoda para desplazarse por la ciudad. Sin embargo, este crecimiento también supone un reto, porque se trata de un vehículo más y, como tal, debe cumplir las normas de tráfico", ha subrayado González.

En este sentido, ha recordado que estos vehículos no pueden circular por las aceras ni por las calles peatonales, y que su uso está restringido exclusivamente a la calzada.

La concejala ha señalado que, en lo que va de año, se han interpuesto cerca de 600 denuncias por incumplimientos relacionados con el uso de patinetes eléctricos. "Estas cifras reflejan que somos conscientes del problema y de la necesidad de informar y concienciar a los usuarios para garantizar un uso seguro y responsable de estos vehículos", ha afirmado.

Para ello, el Ayuntamiento está desarrollando esta campaña en colaboración con la Policía Local, que está llevando a cabo controles específicos y aleatorios en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas de circulación.

González ha recalcado que estos controles tienen un carácter esencialmente preventivo: "Queremos dejar muy claro que no existe un afán recaudatorio; al contrario, el objetivo es informar y recordar a las personas que utilizan patinete cuáles son sus obligaciones como usuarios de un vehículo".

La edil también ha avanzado que, a partir de enero de 2026, entrarán en vigor nuevas exigencias para los usuarios de patinetes eléctricos, entre ellas la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil y la inscripción del vehículo en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas medidas se suman a las ya vigentes, como la prohibición de superar los 25 km/h, de circular por las aceras o de transportar a dos personas en un mismo patinete.

"Desde el Ayuntamiento, además, queremos avanzar en materia de seguridad y estamos trabajando en una nueva ordenanza municipal para establecer la obligatoriedad del uso del casco, un elemento esencial de protección", ha añadido.

Por último, González ha agradecido la colaboración ciudadana y el trabajo de la Policía Local: "Nuestro objetivo es reforzar la seguridad vial y avanzar hacia una ciudad más segura y más ordenada. Gracias al compromiso de todos, podremos garantizar un uso responsable de los patinetes eléctricos y convivir mejor en nuestras calles", ha concluido.