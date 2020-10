Fuengirola tendrá un servicio de vigilancia en parques y jardines para evitar botellones por la noche

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Fuengirola ha tomado medidas preventivas para reforzar la seguridad sanitaria y evitar la propagación del COVID-19. En la junta de gobierno celebrada este viernes el equipo de gobierno ha ordenado la creación de un dispositivo policial para controlar las celebraciones de Halloween, la puesta en marcha de un servicio de vigilancia en los parques y jardines municipales para evitar botellones en horario nocturno, así como el cierre temporal del Skate Plaza Ignacio Echeverría.

Además, a partir del lunes 26 de octubre, comenzará a funcionar el horario especial de visitas del parque cementerio San Cayetano para facilitar que los vecinos puedan acudir a honrar a sus difuntos los días previos a la Festividad de Todos los Santos.

"Fuengirola no registra, a día de hoy, unos datos preocupantes de contagio, sobre todo si los comparamos con otras localidades. Pero conviene ser cautos y atender a las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias", ha afirmado el teniente de alcalde de Fuengirola, Rodrigo Romero, precisando que "los principales focos de contagio se están produciendo entre reuniones sociales y familiares, por lo que estas medidas pueden ayudar a evitar más contagios".

Así, el responsable municipal ha anunciado que, ante la cercanía de la celebración popular de Halloween, el ejecutivo municipal ha dispuesto un operativo policial especial para evitar el desarrollo de fiestas y concentraciones de personas que puedan facilitar la propagación del virus. El operativo estará activo a partir de la tarde del próximo viernes 30 hasta la madrugada.

De igual modo, a fin de evitar que se produzcan botellones o reuniones de jóvenes en los parques y jardines municipales, el equipo de Gobierno va a poner en marcha un dispositivo de vigilancia que llevará a cabo una empresa del sector.

Uno de los principales puntos donde se estaban produciendo concentraciones de personas era el Skate Plaza Ignacio Echeverría, que el ejecutivo local ha decidido cerrar temporalmente. En muchas ocasiones, debido a que se trata de una actividad deportiva en un espacio al aire libre, muchos de los usuarios que practicaban esta modalidad lo hacían sin mascarilla, lo que supone un elevado riesgo para la salud, dadas las circunstancias actuales.

MEDIDAS ESPECIALES EN EL CEMENTERIO

Por otro lado, Romero ha recordado que el horario especial del cementerio, con motivo de la Festividad de Todos los Santos, entrará en funcionamiento el próximo lunes 26 de octubre. Este será de 09.00 a 19.00 horas, entre los días 26 y 29 de octubre, y de 09.00 a 20.00 horas, entre los días 30 de octubre al 2 de noviembre.

Además, habrá un servicio especial gratuito de autobús, con salida del Centro Comercial Mirarmar cada 20 minutos en el mismo horario de apertura del camposanto previsto para esa fecha.

El objetivo de estas medidas es evitar concentraciones humanas numerosas el día 1 y repartir la asistencia entre los días previos y la jornada posterior a esta tradicional celebración popular, ampliando el horario de visitas al recinto, así como ofreciendo alternativas de transporte al vehículo propio.

Así, se podrán realizar labores de limpieza y mantenimiento de lápidas y nichos hasta el 29 de octubre. A partir del 30 se cortará el suministro de fuentes y tomas de agua en el recinto. Del 30 de octubre al 2 de noviembre sólo se podrá colocar flores, que podrán ser regadas con botellas de agua propias.

El aforo máximo del camposanto será de 480 personas que podrán entrar en grupos de cuatro personas como máximo y en turnos de 20 minutos. En este sentido, como es preceptivo en la actual situación, habrá un solo acceso de entrada y otro de salida, y además, habrá un servicio de megafonía que avisará a los usuarios de la finalización del turno de visita.

Por otro lado, ha recordado que estas medidas se complementan con las dictadas ayer por la Consejería de Salud de la Junta en relación con la actividad hostelera y el deporte.

En el primer caso, el Ayuntamiento de Fuengirola ha trasladado a los hosteleros de la ciudad las normas decretadas al respecto, y que básicamente persiguen restringir la excepción al uso obligatorio de mascarilla en los establecimientos de hostelería y restauración.

De esta forma, el uso de la mascarilla será obligatorio para todas las personas en los establecimientos de hostelería y restauración en los que se sirvan productos para su consumo en los mismos, salvo en el momento del consumo.

En cuanto a la práctica deportiva, la administración autonómica ha ordenado el uso de la mascarilla en el caso de práctica de deporte individual al aire libre con aglomeraciones; lo mismo que en el caso de la práctica físico-deportiva no federada si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

En relación a las competiciones deportivas oficiales de carácter no profesional, será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional elaborado por el Consejo Superior de Deportes. Y para las actividades y eventos deportivos de ocio y competición no oficiales, se deberán utilizar los protocolos aprobados a las federaciones deportivas andaluzas, teniendo en cuenta que será obligatorio el uso de mascarilla si no se puede garantizar la distancia de seguridad interpersonal en todo momento.

"Una vez más, tenemos que pedir a todos un esfuerzo. Sigamos demostrando que Fuengirola es una sociedad responsable y madura cumpliendo estas medidas. Usad mascarilla, lavaos las manos con frecuencia, mantened distancias y evitemos hacer celebraciones familiares. De nuestro grado de cumplimento de estas normas dependerá la evolución de la pandemia", ha manifestado el teniente de alcalde fuengiroleño.