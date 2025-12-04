La Fuente del Tritón protagoniza el calendario del Jardín Botánico-Histórico La Concepción para 2026 - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fotografía titulada 'Fuente Viva', en la que se muestra la Fuente del Tritón con nenúfares en sus aguas y rodeada de una completa gama de verdes que caracteriza la vegetación subtropical de la finca, protagoniza el calendario anual de 2026 del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Como cada año, la imagen elegida es la ganadora del concurso de fotografía que organiza la Asociación de Amigos de La Concepción. En la XIX edición de este certamen, que ha contado con la participación de 577 imágenes de 77 autores, el primer premio ha sido para esta instantánea tomada por Antonio José Ortiz.

Este jueves ha tenido lugar la presentación del calendario con la asistencia de la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, junto al presidente de la Asociación de Asociación de Amigos del Jardín Botánico Histórico La Concepción, Cristóbal Martí Jordán; el responsable de compras de Viveros Guzmán como entidad patrocinadora, Eloy Campaña; y el ganador del certamen.

El segundo premio ha sido para la fotografía titulada 'Victoria en flor', de Lily Engelibert, en la que se aprecian las hojas y flores del loto gigante (victoria cruziana). Además, se ha concedido un primer accésit para Álvaro Luengo por 'Pinceladas de Bambú'; mientras el segundo accésit ha sido para Cecilia Cimadevilla por 'Los tentáculos del ficus'; y el tercero, para Francisco Bernal por 'Reposo'.

Los ganadores han recibido un pase de dos personas para entrar en La Concepción durante un año, y los dos premiados en la categoría artística un vale regalo de Viveros Guzmán.

Esta iniciativa no sólo abre la posibilidad a la participación de los colectivos y asociaciones de fotografía aficionada de Málaga, sino que además contribuye a promocionar la riqueza artística, histórica y botánica de La Concepción.

La edición de este año ha contado con 577 imágenes presentadas por 77 autores. Han sido impresos 12.000 ejemplares, que se pueden adquirir de forma gratuita tanto en el Jardín de La Concepción como en Viveros Guzmán. Junto al calendario mural, que se lleva editando desde 1994, La Concepción lanza también el almanaque trimestral con las imágenes del primer y segundo premio, así como de los tres accésits