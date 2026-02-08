Fulanita Fest impulsa el talento emergente femenino con su cuarta Muestra de Artistas Andaluzas

Fulanita Fest en una imagen de archivo - FULANITA FEST

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fulanita Fest ha presentado la cuarta Muestra de Artistas Femeninas 'Fulanita Fest', "una iniciativa que refuerza su compromiso con la visibilización, profesionalización y proyección del talento femenino andaluz".

El festival ha anunciado la convocatoria de la muestra, de la que han sido ganadoras artistas como Ebhel, Julia Martín y La Gore en ediciones pasadas, respectivamente.

Así, según han indicado desde la organización en un comunicado, la convocatoria seleccionará tres artistas "bajo estrictos criterios de calidad, avalados por la experiencia y prestigio de las organizadoras: Fulanita de Tal y con el padrinazgo del músico Javier Ojeda".

Éstas actuarán el jueves 28 de mayo en el Puerto Deportivo de Fuengirola, jornada en la que se anunciará la ganadora, que obtendrá 2.000 euros de premio y slots en el Pride de Madrid y Fulanita Fest 2027.

Además de integrar y optimizar esta propuesta que se alinea con la esencia de Fulanita Fest, han señalado que la organización se apoya en datos publicados por el Ministerio de Igualdad en 2025 en el informe 'Mujeres en cifras. Música y festivales'. A través de datos recogidos, recuerdan "el informe revela cómo la presencia de artistas femeninas en los principales festivales de música en España dista mucho de la paridad".

En cuánto a las bandas, señalan, "tan sólo el 7% están formadas por integrantes femenina, únicamente tres de cada diez solistas son mujeres, y en las bandas mixtas tres de cada diez componentes son artistas femeninas". La duración media de las carreras profesionales en la industria musical es de siete años para mujeres, y de diez para hombres, con una diferencia de 7.700 euros en sueldos anuales respecto a músicos masculinos.

"El 33% de las profesionales considera que ser mujer es una barrera para obtener contratos en la música, y entre 2017 y 2023 tan solo uno de cada 30 productores de canciones populares han sido profesionales femeninas", han agregado.

Por ello por lo que dentro de la denominada Fulanita Experience, que fusiona entretenimiento, diversidad y cultura femenina, la Muestra Musical de Artistas Femeninas "es una parte esencial del evento, con la que fortalecer y contribuir a la igualdad real".

El festival apuesta por crear oportunidades tangibles para que las creadoras emergentes destaquen. La muestra prioriza a artistas que interpreten material propio, valorando especialmente la puesta en escena, la innovación artística, la capacidad de emocionar y el directo, clave en el desarrollo profesional de cualquier proyecto musical.

De igual modo, han señalado que "el objetivo va más allá de un escaparate puntual: la artista ganadora actuará en uno de los escenarios principales del Orgullo Lgtbiqa+ de Madrid y abrirá la Fiesta de Bienvenida del Fulanita Fest 2027, reforzando así una proyección nacional e internacional". De cara a su quinta edición en 2026, el festival se marca objetivos aún más ambiciosos, ampliando su impacto cultural y social.

Las artistas interesadas podrán enviar su material hasta el 28 de abril de 2026 al correo muestra@fulanitafest.com, siguiendo las bases establecidas. Podrán optar artistas con un máximo de un LP publicado.

La organización del certamen, incluyendo jurado, comunicación y promoción, correrá a cargo de Fulanita Fest, mientras que el Ayuntamiento de Fuengirola facilitará el escenario y el equipo de sonido para la final.

Con esta cuarta muestra, Fulanita Fest reafirma su compromiso con la igualdad, el impulso del talento femenino y la creación de espacios reales para nuevas artistas, contribuyendo a posicionar a Fuengirola y Andalucía como referentes nacionales de excelencia artística femenina.

FULANITA FEST 2026

Fuengirola (Málaga) acogerá del 25 al 31 de mayo una nueva edición del Fulanita Fest, "un evento que va más allá de los conciertos para convertirse en un manifiesto de libertad y diversidad centrado en la identidad lesbiana y las familias diversas".

La ciudad se transformará en un espacio de convivencia y pertenencia a través de una programación cultural, deportiva y familiar integrada en Fulanita Experience.

El itinerario arranca en el aspecto musical con la Muestra de Artistas Andaluzas en el Puerto Deportivo y continúa el viernes 29 en el Castillo Sohail con la Fiesta de Bienvenida, donde actuarán Aiko y Laura Gallego, junto a las sesiones de Lunnas DJ, Cori Matius, Mery Martín y Adame. El punto culminante llegará el sábado 30 de mayo en el escenario Marenostrum Fuengirola, con una Jornada Central encabezada por Fangoria y Chanel, acompañadas por Jennifer Cooke, Violeta, Natalia Lacunza, LaGore y Bailaferias.

La programación se completa con actividades como Fulanita Fest en Familia, el Ciclo de cine Lgtbiqa+ y jornadas deportivas de fútbol, vóley y baloncesto femenino. El cierre tendrá lugar el domingo 31 de mayo.