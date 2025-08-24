La Fundación García Fajer llevará a Estepona (Málaga) un concierto de bandas sonoras de cine

Cartel del concierto de la Fundación García Fajer en Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA.

La Fundación García Fajer presentará en Estepona (Málaga) el próximo domingo 31 de agosto, a las 21.00 horas, un concierto de bandas sonoras del cine en la plaza del Reloj a cargo del cuarteto de cuerda 'Parallel Quartet'.

Así lo ha informado en un comunicado el Ayuntamiento, que ha incidido en que este cuarteto "nos invita a revivir las emociones del cine a través de una cuidada selección de bandas sonoras".

Melodías que "han acompañado historias inolvidables en la gran pantalla se transforman en una experiencia íntima, elegante y envolvente, en un homenaje a la música cinematográfica desde la calidez y la expresividad de los instrumentos de cuerda".

PARALLEL QUARTET

Parallel Quartet es un cuarteto de cuerda integrado por Alfredo Ancillo, violín; Laura Hidalgo, violín; Fátima Poblete, viola, y Stamen Nikolov, violonchelo; que nació en 2023 en Madrid y que "buscan realizar propuestas musicales disruptivas que conecten con la actualidad, con especial interés en la música de vanguardia y nueva creación".

Han actuado en festivales como Interlaken Classics 2025 (Suiza), Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, tocando en la presentación del mismo, Sulayr Clásica (Granada), donde compartieron escenario junto a Bernard Gregor-Smith, violonchelista del "legendario" 'Lindsay Quartet'.

También han actuado en salas como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio BBVA, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo de las Colecciones Reales, Embajada de Alemania, Fundación Carlos de Amberes, entre otros.

Además, han sido seleccionados por Patrimonio Nacional para tocar dentro del ciclo con los Stradivarius del Palacio Real de Madrid dentro de la temporada 2025/26.