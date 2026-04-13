La Fundación María Zambrano de Vélez-Málaga finaliza el proyecto de digitalización de su archivo manuscrito - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación María Zambrano ha finalizado el proyecto de tratamiento digital de su archivo manuscrito, una actuación que ha sido financiada por la Diputación de Málaga.

El vicepresidente de la institución provincial y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha estado acompañado por el presidente de la Fundación y alcalde del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha señalado que este trabajo ha requerido "la intervención coordinada de personal propio, la asistencia técnica especializada y servicios externos, garantizando un proceso riguroso desde el punto de vista archivístico y una manipulación cuidadosa de materiales de alto valor patrimonial".

En relación con la actuación llevada a cabo, se ha procedido a la digitalización sistemática de manuscritos --muchos de ellos inéditos--, así como su clasificación, indexación y gestión documental, respetando en todo momento la estructura original del archivo.

Así, se ha logrado digitalizar la totalidad de los manuscritos conservados, cumpliendo plenamente el objetivo del proyecto y marcando un avance determinante en la preservación del legado de María Zambrano.

Las medidas implementadas permiten reducir la manipulación de los documentos originales, mejorar significativamente la organización y control del archivo y facilitar el acceso a investigadores, que a partir de ahora podrán consultar estos documentos a través de un software de gestión documental.

Por su parte, Lupiáñez ha esgrimido como objetivo matriz de este proyecto "la conservación, organización y mejora del acceso a uno de los fondos documentales más valiosos de los que se disponen de una de nuestras vecinas más universales", paso con el que "proseguimos en la labor de recuperación, promoción y difusión de la vida y obra de una pensadora cuya trayectoria ha trascendido e influido a numerosas generaciones y corrientes literarias, artísticas y filosóficas", además de "representar una figura decisiva en la filosofía y sociedad actual".

En conjunto, la actuación refuerza la conservación del patrimonio documental e impulsa la misión de la Fundación de estudiar y difundir la obra de María Zambrano, consolidando un modelo más accesible, seguro y eficiente de gestión del conocimiento.