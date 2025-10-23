La Fundación Ortega - Marañón pone en marcha el 'Semillero de Innovación Cultural de Málaga'

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, ha clausurado este jueves una jornada previa, para dar a conocer el ciclo, que se ha desarrollado en la incubadora de empresas 'Casa de Socorro' de Promálaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

La Fundación Ortega-Marañón, junto a la Fundación Banco Sabadell, ha puesto en marcha el programa de acompañamiento 'Semillero de innovación cultural de Málaga', talleres y charlas que se desarrollarán en la biblioteca municipal 'Jorge Guillén'. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y el apoyo del Ayuntamiento de Málaga.

La inscripción a las sesiones temáticas es gratuita, está abierta y se puede realizar en el enlace https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ODTpZoGU...

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, ha clausurado este jueves una jornada previa, para dar a conocer el ciclo, que se ha desarrollado en la incubadora de empresas 'Casa de Socorro' de Promálaga.

El acto ha contado con la presencia de la directora general de la Fundación Ortega- Marañón, Lucía Sala, y se han abordado temas como: la relación entre arte y cultura, a cargo de Kike Labián, gestor cultural, artista y performance; los espacios de creación cultural, con Violeta Dávila, cocreadora de Cooltural Plans, y Francisco Quintero, poeta y CEO de Abengsa; emprender desde la cultura, con Henar León, gestora cultural especializada en innovación y tecnología cultural; y Málaga Hub Cultural, con el director cultural de la Fundación Ortega - Marañón, Federico Buyolo.

Las sesiones temáticas comenzarán en octubre y se extenderán hasta junio de 2026. Este programa está dirigido a empresas y asociaciones del sector cultural malagueño. La iniciativa nace para impulsar el emprendimiento cultural de los creadores locales y para fomentar nuevas alianzas y proyectos a través de la generación de un espacio de conexión de ideas, personas e instituciones, para el desarrollo de proyectos culturales. En este sentido, servirán para resolver las dudas que pueden surgir a la hora de poner en marcha un proyecto artístico.

La iniciativa se desarrollará en cuatro fases: 'Descubrir' (entre octubre y diciembre de 2025); 'Atreverse' (febrero y abril de 2026); 'Impulsar' (mayo 2026); y, por último, 'Seguir a más' (junio de 2026).