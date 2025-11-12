La Fundación Pérez Estrada ahonda en la figura de Tagore con una charla en Málaga entre Chantal Maillard y Jesús Aguado

Chantal Maillard es doctora en Filosofía. Se especializó en Filosofías de la India en la Universidad de Benarés (India), donde vivió durante largas temporadas. Ha sido profesora titular de Filosofía (Estética y Filosofía Oriental) en la UMA. - FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

La Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga va a celebrar este próximo viernes, 14 de noviembre, a las 18.30 horas en el Mucac La Coracha una charla entre la doctora en Filosofía y Premio Nacional de Poesía, Chantal Maillard, y Jesús Aguado, poeta y traductor de la obra 'Tú pones la tormenta y yo la noche' junto a Subhro Bandopadhyay.

El encuentro, enmarcado en el ciclo 'La ciudad velada' de la Fundación Pérez Estrada se convoca con motivo de la reciente publicación de textos de uno de los autores que contribuyó a estrechar el entendimiento entre las civilizaciones de Occidente y la India: el poeta y filósofo bengalí, Rabindranath Tagore.

El referido libro 'Tú pones la tormenta y yo la noche' (Galaxia Gutenberg) es una selección de textos de su célebre 'Gitanjali', dividida en dos secciones: poemas amorosos y de la naturaleza, y poemas místicos.

Así, Maillard y Aguado profundizarán en la importancia de los textos de Tagore y en todo aquello que hace que su figura sea trascendental y relevante actualmente en una cita de acceso libre para el público asistente hasta completar aforo.