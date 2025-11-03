La Fundación Pérez Estrada invita a cultivar la imaginación en su seminario 'La nube', este martes en Málaga

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga invita a cultivar la imaginación en la décima edición de su seminario 'La nube', con ponentes como Jorge Carrión, Begoña Quesada, Nuria Rodríguez Ortega y Vicente Luis Mora.

La cita tendrá lugar en el Mucac La Coracha este próximo martes, 4 de noviembre, a partir de las 18 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Una década lleva el seminario 'La nube' incentivando la imaginación, la creatividad y la creación literaria con ponencias a cargo de grandes nombres de la literatura y el pensamiento actual. Diez años de conferencias, mesas redondas y mucha reflexión en torno a un oficio que es motor cultural y económico, alimento espiritual e intelectual de muchas personas aficionadas a la lectura.

Y para celebrar que es una actividad consolidada en su programa, la Fundación Rafael Pérez Estrada propone una tarde centrada en abordar la imaginación desde diferentes prismas bajo el lema 'La imaginación: pasado, presente y futuro'.

Así, participarán en el seminario la periodista y escritora Begoña Quesada, que ofrecerá la conferencia inaugural 'En defensa de la imaginación'. A continuación, habrá una mesa redonda bajo el título 'La realidad ante el ciberespejo' que correrá a cargo de la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Nuria Rodríguez Ortega, y el escritor y crítico, Vicente Luis Mora.

Cerrará el encuentro, con una conferencia de clausura que lleva por nombre 'La Nube: materia inmaterial', el escritor y crítico cultural Jorge Carrión.

Moderará la sesión la escritora y gestora cultural Lidia Bravo, comisaria, junto a Carmen Juliá, de la exposición "Cómo batir la imaginación para que no se corte. Constelaciones en torno a Rafael Pérez Estrada", que se inaugurará próximamente en el Mucac.