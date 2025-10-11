La Fundación Rafael Pérez Estrada celebra el Día de las Escritoras con un homenaje a las creadoras malagueñas

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada se suma al mes de las escritoras con un encuentro con motivo de la presentación del número 279 de la Revista Litoral que lleva por nombre 'Mujeres. Poesía & Arte' y en cuya publicación se reúnen las obras de más de un centenar de creadoras.

La cita va a tener lugar el día 15 de octubre desde las 18.30 horas en el Mucac La Coracha de la capital, donde presentará el número el escritor y director de la revista, Lorenzo Saval, acompañado de las poetas malagueñas María Navarro e Isabel Bono, que participan con sus textos en 'Mujeres. Poesía & Arte'.

Este acto, que se enmarca en el ciclo 'La Ciudad Velada' de la Fundación, viene a sumarse a la celebración del Día de las Escritoras que se conmemora en España desde el año 2016 y siempre el lunes más cercano al 15 de octubre. La celebración fue impulsada por la Asociación Clásicas y Modernas, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), y la Biblioteca Nacional de España.

Sobre el número número, el 279, 'Mujeres. Poesía & Arte' de la Revista Litoral, cabe señalar que a finales de 1986 se terminaba de componer, al cuidado de Lorenzo Saval y Jesús García Gallego, el número 169-170 de Litoral: 'Femenino. Literatura escrita por mujeres en la España contemporánea'. Fue un notable esfuerzo editorial de cuatrocientas páginas para dar voz a cincuenta poetas, veintidós narradoras y tres pensadoras.

Litoral se planteó a finales de 2024 renovar la iniciativa y refrescar la nómina de autoras centrándose en la poesía y el arte. Y de ese interés por reflexionar sobre el paso del tiempo han dado como resultado el número 279 de Litoral: 'Mujeres. Poesía & Arte'.

Sus 300 páginas acogen a 112 poetas españolas que abarcan desde la Edad de Plata a la actualidad, es decir, una mirada que abarca un siglo de creación.

A las poetas se les pidió cinco poemas, inéditos incluidos, para publicar finalmente tres. Entre las incluidas en este número especial de mujeres se encuentran textos de Rosa Chacel, Gloria Fuertes, María Victoria Atencia, Chantal Maillard, Aurora Luque, Marta Sanz, Esther Morillas, Clara Janés, Josefina de la Torre, María Navarro e Isabel Bono, entre otras.

En cuanto a las participantes en el acto del próximo día 15, Isabel Bono (Málaga, 1964) tiene una larga trayectoria como poeta, y en 2016 recibió el premio Café Gijón por su primera novela, 'Una casa en Bleturge' (2017). Entre sus poemarios publicados destacan 'Los días felices' (2003, I Premio de Poesía León Felipe), 'Pan comido' (2011), Hojas secas mojadas (2013), Cahier (2014), De otra vida (2017) y 'Lo seco' (2017).

En 'Diario del asco' (Tusquets Editores, 2020) contó una historia cruda y lírica a la vez, de ausencias, de amor-odio, con familia rota de fondo. Y en 'Los secundarios' (Tusquets Editores, 2022), donde desborda talento, dio vida a dos personajes laterales pero fascinantes.

Y María Navarro, es psicoanalista, escritora y codirectora editorial La Dragona/ Miguel Gómez Ediciones. Entre sus publicaciones, 'Reding interior' y 'Leones en Sarnath' son sus últimos poemarios, así como el ensayo 'Lacan en la orilla. Apuntes sobre psicoanálisis poesía'.

Ha dirigido la edición de 'La Locura. Arte & Literatura' y de 'Argentina. Poesía & Arte Contemporáneos' para Revista Litoral, con la que colabora desde hace muchos años. Así como en diversos espacios de la cultura en Málaga y de la Escuela Lacaniana de psicoanálisis del país. Actualmente coordina el ciclo 'Una por una: íntimas y extrañas' en el Centro Cultural La Malagueta.

Por su parte, Lorenzo Saval es pintor, escritor y editor. Dirige desde en 1975 la Revista Litoral, una de las publicaciones periódicas de mayor prestigio dentro de los movimientos literarios y artísticos del mundo hispánico y por la que recibe en el 2006 la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Su obra plástica, diseños y escritos han aparecido en numerosas revistas, discos y periódicos. Ha realizado portadas para conocidas editoriales, infinidad de carteles, exposiciones documentales y el escenario para la gira Ultramarinos de Joaquín Sabina.

Ha sido jurado y coordinador en muchos certámenes de poesía, pintura y cine, promotor cultural y conferenciante en ciudades europeas y americanas. En 1999 fue nombrado Director del Centro Cultural de la Generación del 27 cargo que desempeñó hasta el año 2003.

LA CIUDAD VELADA

'La ciudad velada' (1989) es el título de una de las joyas literarias de Rafael Pérez Estrada sobre la transformación de Málaga en los últimos años del siglo XX con la que mostraba su preocupación por recuperar el patrimonio de la ciudad y hacerlo partícipe del presente.

Tomando el espíritu de esta obra, la Fundación Rafael Pérez Estrada pretende descubrir las obras y trabajos de escritores, poetas, artistas, historiadores o agentes culturales más destacados en la actualidad para hacerlos parte de la vida cultura de Málaga.