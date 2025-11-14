Fundación Unicaja, Soho Boutique Hotels, Grupo ORP y Primor, Premios Hacemos Málaga de Diputación y CEM

La Diputación de Málaga y la Confederación de Empresarios han celebrado la XIII edición de los Premios Empresariales Hacemos Málaga que han sido para Fundación Unicaja, Soho Boutique Hotels, Grupo ORP y Primor. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y han celebrado este viernes la XIII edición de los Premios Empresariales Hacemos Málaga que han sido para Fundación Unicaja (Acción Social), Soho Boutique Hotels (Generando Futuro), Grupo ORP (Empresa del Año) y Primor (Trayectoria Empresarial). Se trata de unos galardones con los que ambas entidades distinguen cada año el compromiso social, la innovación, el crecimiento y la trayectoria del tejido empresarial malagueño.

Con estos reconocimientos, CEM y la Diputación también ponen en valor a las empresas que contribuyen de manera positiva al desarrollo de su entorno, impulsan la creación de empleo y fortalecen el tejido productivo de la provincia. Unos premios que destacan tanto a las compañías emergentes que apuestan por el progreso y el talento, como aquellas consolidadas que, con su esfuerzo y proyección, contribuyen a situar a Málaga como un referente económico y social dentro y fuera de nuestro territorio.

El acto, celebrado en el auditorio Edgar Neville, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado y del presidente de CEM, Javier González de Lara, además de los vicepresidentes de ambas instituciones, miembros de sus equipos de gobierno y numerosos representantes públicos, del ámbito empresarial, institucional y social de la provincia.

Por parte de los premiados, recogieron los galardones José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja; Gonzalo Armenteros, presidente de Soho Boutique Hotels; Sebastián Rodríguez, Silverio Cuevas, Antonio Trujillo y Antonio Rodríguez, socios de Grupo ORP; y Estefanía Salazar, presidenta de Primor.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado de los premiados que son "grandes ejemplos de gestión, buenos referentes para toda la sociedad y generan un impacto muy positivo en nuestro territorio y fuera de él". Por ello, ha manifestado la necesidad de reconocer su labor públicamente, ya que "estamos muy orgullosos de su labor y de su trayectoria".

"Estos galardones se han ganado ya un prestigio en la sociedad malagueña, porque suponen un reconocimiento desde las esferas pública y privada hacia las empresas y organizaciones que hacen de nuestra provincia un lugar mejor", ha asegurado el presidente de la Diputación de Málaga.

Salado ha indicado que con estos premios se busca dar visibilidad a aquellos empresarios que "con su trabajo, esfuerzo y dedicación construyen una Málaga mejor, hacen una provincia más rica, más próspera y con más oportunidades para todos; porque, no lo olvidemos nunca, son las empresas las que aportan valor y generan empleo en un territorio", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que las administraciones públicas deben crear el clima adecuado para que se produzcan y se desarrollen las inversiones empresariales.

Por su parte, el presidente de CEM, Javier González de Lara, ha puesto en valor estos premios que "reconocen el valor social, la diversidad, el impulso y la trayectoria de nuestro tejido productivo; de quienes contribuyen, día a día, al crecimiento y la proyección de Málaga".

Valorando el contexto actual, González de Lara ha expresado que "la empresa se ha consolidado como un pilar de estabilidad y confianza en tiempos de incertidumbre e inseguridad. Sostiene nuestra economía, da solidez a nuestra sociedad y ofrece certezas donde otros generan dudas", reforzando el papel esencial del Diálogo Social y la cooperación institucional, "porque solo desde el acuerdo y la colaboración podremos avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, competitivo y sostenible".

González de Lara se ha referido también a la "consolidación de un proyecto de provincia con un crecimiento económico y empresarial indudable, y un progreso social evidente". No obstante, ha subrayado, "no podemos relajarnos, debemos acompasar esta senda con la gestión eficiente y la solución a los retos y desafíos de nuestro tiempo".

El también presidente de los empresarios andaluces y malagueños se ha dirigido a los premiados, que "representan experiencia y juventud, tradición e innovación, sostenibilidad, compromiso, pero, sobre todo, comparten un intenso vínculo con nuestra provincia; y desarrollan una labor ejemplar como embajadoras de nuestra marca-territorio".

PREMIADOS

La Fundación Unicaja es una de las entidades sociales de referencia de nuestra provincia. Heredera de una honda historia de compromiso social, como resultado de la transformación del Monte de Piedad y las Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Antequera, Málaga y Jaén. Es, además, la principal accionista de la entidad bancaria Unicaja. Con sede en Málaga, impulsa su labor en toda la región, promoviendo el progreso económico, social y cultural con la misión de generar oportunidades de desarrollo para todos.

Apoyando la educación, la cultura, la investigación, el deporte y la inclusión, la Fundación Unicaja también destaca por su impulso a la educación financiera con Edufinet; por su apoyo al emprendimiento y la innovación, con proyectos como Fundalogy, o la inversión estratégica y el compromiso social a través de su nuevo 'holding' Fundatia. Además, está directamente vinculada al deporte de élite y base con el Club Baloncesto Málaga, junto al patrocinio y respaldo a una treintena de disciplinas deportivas.

Por su parte, Soho Boutique Hotels ha apostado desde sus inicios por un modelo hotelero que combina proximidad, autenticidad y diseño. En apenas una década, la compañía ha crecido hasta gestionar más de 60 establecimientos en España y Marruecos, con una fuerte presencia en Málaga y su provincia. Su expansión se ha basado en una estrategia clara: situarse en el corazón de las ciudades, en enclaves con historia y carácter.

La consolidación de la marca se articula a través de tres líneas diferenciadas: Soho Boutique Hotels e ITC by Soho Boutique Hotels, centradas en el turismo urbano y cultural, y Moon Dreams, su propuesta más vacacional, enfocada a entornos naturales y de costa.

El Grupo ORP cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector de la construcción, a través de sus dos empresas, Obras y Restauraciones Picaso y Aseycon. Ambas comparten una misma filosofía, combinando la tradición constructora con una gestión moderna orientada a la calidad, la sostenibilidad y el respeto al entorno.

Entre sus principales actuaciones destacan proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico y arquitectónico de Málaga, como la Iglesia de Santiago, el Gran Hotel Miramar, el Seminario Diocesano o varios inmuebles emblemáticos de la calle Larios, así como su participación en la construcción del tejado de la Catedral de Málaga. El grupo desarrolla también proyectos de edificación en distintos puntos de la provincia, especialmente en la costa oriental y la Axarquía.

Primor nació en Málaga en 1953 como una pequeña perfumería familiar con el propósito de 'acercar la belleza a todas las personas'. Más de setenta años después, la compañía ha experimentado un importante crecimiento, con más de 250 tiendas en España y un catálogo que supera las 100.000 referencias, consolidándose como uno de los principales operadores nacionales del sector.

Su evolución se ha caracterizado por la diversificación de productos, la combinación de marcas internacionales y nuevas tendencias y una estrategia omnicanal que ha impulsado su expansión en el entorno digital. Primor se ha consolidado también como una de las principales plataformas de 'eCommerce' de belleza en el país, manteniendo una identidad basada en la cercanía, la innovación y la accesibilidad, con una presencia cada vez mayor en el ámbito internacional.