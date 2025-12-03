La fundación vinculada al PSOE-A entrega este jueves en Málaga con Montero sus premios del 4D a Carmen Calvo entre otros

(I-D) El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; y el presidente del Gobierno,
(I-D) El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; y el presidente del Gobierno, - A. Pérez Meca - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 17:09

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, que preside el que fuera primer presidente socialista de la Junta, Rafael Escuredo, celebra este jueves en Málaga el acto de entrega de una nueva edición de sus Premios 4 de Diciembre-Rafael Escuredo, que en esta ocasión han recaído en la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, y el periodista y analista político Javier Aroca.

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, participará en este acto que se celebrará a partir de las 17,00 horas en el Hotel NH Málaga, y en el que también está previsto que participe el expresidente andaluz Rafael Escuredo, según detalló la fundación en un comunicado al inicio de esta semana.

Estos premios suponen "un reconocimiento anual a personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía de Andalucía", según se exponía en la misma nota de prensa en la que se subrayaba que las personas galardonadas son "ejemplos destacados y permanentes, cada cual en su ámbito de actuación, de la lucha del pueblo andaluz por la igualdad y la autonomía plena de nuestra tierra".

Con estos galardones, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia reivindica que "reconoce, de nuevo, trayectorias vitales y profesionales que representan el espíritu del 4 de diciembre, la defensa de una Andalucía libre, democrática y con igualdad de oportunidades".

Concretamente, la fundación que preside Escuredo destaca de Carmen Calvo su "compromiso inequívoco con la Constitución y la democracia y con la igualdad, el feminismo, la cultura y la memoria democrática a lo largo de su trayectoria política, institucional y de firme dedicación al servicio público, en responsabilidades tanto en el Gobierno de la Junta de Andalucía como en el del Estado".

Francisco Oliva es galardonado por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia "en reconocimiento a sus aportaciones a la bioética y al derecho sanitario, y, especialmente, por su defensa desde nuestra comunidad de la universidad pública como motor de igualdad y de transformación social, al frente de la UPO y como presidente de la Asociación Universitaria Pública de Andalucía".

La entidad reconoce también a Pilar del Río "por su destacada reivindicación de los derechos y valores de Andalucía durante la transición democrática y su defensa permanente de la igualdad, la justicia social, el compromiso feminista, ecologista y contra la intolerancia, tanto en su labor periodística como al frente de la Fundación José Saramago".

Y, finalmente, Javier Aroca recibe el premio 4D-Rafael Escuredo "en reconocimiento a su defensa apasionada de Andalucía en un marco democrático y federal y también de los derechos humanos y la igualdad, tanto en sus estudios de Derecho Internacional y Antropología como en su faceta de analista y periodista en medios de comunicación de todo el país".

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A ROSA BURGOS

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia ha acordado, además, otorgar un reconocimiento especial a Rosa Burgos López "por su labor pionera y rigurosa en la investigación del crimen de Manuel José García Caparrós, un trabajo valiente, constante y comprometido con la verdad histórica, que ha sido determinante para recuperar la memoria democrática de Andalucía y dignificar la figura del joven malagueño".

Su investigación, se insiste desde la entidad, "es ya referencia imprescindible para comprender un capítulo esencial de la historia reciente de la comunidad".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado