La fundación vinculada al PSOE-A entrega este jueves en Málaga con Montero sus premios del 4D a Carmen Calvo entre otros

(I-D) El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; y el presidente del Gobierno, - A. Pérez Meca - Europa Press

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, que preside el que fuera primer presidente socialista de la Junta, Rafael Escuredo, celebra este jueves en Málaga el acto de entrega de una nueva edición de sus Premios 4 de Diciembre-Rafael Escuredo, que en esta ocasión han recaído en la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, y el periodista y analista político Javier Aroca.

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, participará en este acto que se celebrará a partir de las 17,00 horas en el Hotel NH Málaga, y en el que también está previsto que participe el expresidente andaluz Rafael Escuredo, según detalló la fundación en un comunicado al inicio de esta semana.

Estos premios suponen "un reconocimiento anual a personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía de Andalucía", según se exponía en la misma nota de prensa en la que se subrayaba que las personas galardonadas son "ejemplos destacados y permanentes, cada cual en su ámbito de actuación, de la lucha del pueblo andaluz por la igualdad y la autonomía plena de nuestra tierra".

Con estos galardones, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia reivindica que "reconoce, de nuevo, trayectorias vitales y profesionales que representan el espíritu del 4 de diciembre, la defensa de una Andalucía libre, democrática y con igualdad de oportunidades".

Concretamente, la fundación que preside Escuredo destaca de Carmen Calvo su "compromiso inequívoco con la Constitución y la democracia y con la igualdad, el feminismo, la cultura y la memoria democrática a lo largo de su trayectoria política, institucional y de firme dedicación al servicio público, en responsabilidades tanto en el Gobierno de la Junta de Andalucía como en el del Estado".

Francisco Oliva es galardonado por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia "en reconocimiento a sus aportaciones a la bioética y al derecho sanitario, y, especialmente, por su defensa desde nuestra comunidad de la universidad pública como motor de igualdad y de transformación social, al frente de la UPO y como presidente de la Asociación Universitaria Pública de Andalucía".

La entidad reconoce también a Pilar del Río "por su destacada reivindicación de los derechos y valores de Andalucía durante la transición democrática y su defensa permanente de la igualdad, la justicia social, el compromiso feminista, ecologista y contra la intolerancia, tanto en su labor periodística como al frente de la Fundación José Saramago".

Y, finalmente, Javier Aroca recibe el premio 4D-Rafael Escuredo "en reconocimiento a su defensa apasionada de Andalucía en un marco democrático y federal y también de los derechos humanos y la igualdad, tanto en sus estudios de Derecho Internacional y Antropología como en su faceta de analista y periodista en medios de comunicación de todo el país".

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A ROSA BURGOS

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia ha acordado, además, otorgar un reconocimiento especial a Rosa Burgos López "por su labor pionera y rigurosa en la investigación del crimen de Manuel José García Caparrós, un trabajo valiente, constante y comprometido con la verdad histórica, que ha sido determinante para recuperar la memoria democrática de Andalucía y dignificar la figura del joven malagueño".

Su investigación, se insiste desde la entidad, "es ya referencia imprescindible para comprender un capítulo esencial de la historia reciente de la comunidad".