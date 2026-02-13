Fycma cierra 2025 con un impacto económico superior a los 265 millones de euros y 283.000 asistentes a 147 eventos

Archivo - La concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de la capital, ha cerrado 2025 con un total de 147 eventos entre ferias, congresos, convenciones, jornadas, conciertos y otros actos, que reunieron a más de 283.000 asistentes --lo que supone un 70% más con respecto al año anterior--. Todo esto ha generado un impacto económico superior a los 265 millones de euros.

Así lo ha informado este viernes la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo, quien ha manifestado también que dicho crecimiento ha estado impulsado por grandes convocatorias que han ampliado audiencias y han reforzado la proyección de Málaga como capital ferial y congresual.

Según ha indicado, la internacionalización de la actividad avanzó de forma "notable", ya que los eventos de este ámbito aumentaron hasta alcanzar prácticamente el 25% de la programación. El calendario profesional mantuvo su protagonismo con casi el 77% de la actividad, y los encuentros de carácter científico-tecnológico aumentaron un 20%, suponiendo más de la mitad del total de citas celebradas.

Además, ha apuntado que la actividad de Fycma "se alinea con la estrategia y el posicionamiento de Málaga como epicentro internacional de innovación y desarrollo tecnológico avanzado".

Esta combinación de factores, sumada al aumento de la facturación --se incrementa un 20% y supera los 16,4 millones de euros--, ha generado un impacto económico de más de 265 millones de euros, según criterios asumidos por el sector a través de AFE-Asociación de Ferias Españolas y con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2024.

Esta cifra supone un 37% que en el ejercicio anterior. Dicho impacto incluye tanto las rentas directas asociadas a la celebración del evento --como el gasto medio diario del asistente o los costes de planificación o producción--, indirectas --derivados de la contratación a proveedores locales--, e inducidas, vinculadas a la estimulación general del consumo en el territorio como consecuencia de esta actividad.

EPICENTRO GLOBAL DE CONECTIVIDAD Y FOTÓNICA EN 2026

En la rueda de prensa, ha destacado que esta evolución "hacia la especialización en sectores avanzados, la profesionalización y la internacionalización se intensifica en 2026". Uno de los principales hitos del año es la confluencia de tres grandes citas.

Es el caso de EuCNC & 6G Summit 2026 --del 2 al 5 de junio--, donde expertos internacionales en telecomunicaciones abordarán desde el despliegue 5G y el IoT móvil hasta la exploración 6G y los futuros sistemas y redes; junto a ECOC 2026, European Conference on Optical Communications --del 20 al 24 de septiembre--, y la Global Photonics Economic Forum 2026, el 24 y el 25 del mismo mes.

La celebración de estos encuentros sitúa a Málaga "como epicentro global del debate sobre tecnologías disruptivas y transformadoras, y confirma su papel como espacio donde se genera y comparte conocimiento de vanguardia, con todas las implicaciones que ello conlleva en materia de proyección internacional, promoción y captación de talento, así como atracción de empresas e inversiones".

El calendario arrancó en enero con nuevas ediciones de Retro Auto & Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección, y H&T, Salón de Innovación en Hostelería, la feria más longeva de Fycma y un ejemplo de liderazgo sectorial al haber reunido a más de 600 empresas y entidades en tres pabellones ocupados al 100%.

Asimismo, este pasado jueves comenzó el 41 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), evento "emblemático" que a diferencia de la mayoría de convocatorias anuales médico-sanitarias, tiene sede estable en Fycma desde hace más de diez años. En paralelo se está celebrando también el siete Congreso de la Sociedad Española de Restauración Capilar. Ambos se extenderán hasta este sábado.

La programación continúa a partir del día 24 de este mes con una nueva edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que alcanza ya su decimoquinto aniversario consolidado como el principal encuentro español sobre I+D+i.

Este 2026 tendrá lugar de forma paralela a Transfiere, y compartiendo las sinergias entre ambos, el III GINI Global Innopolis Forum, donde empresas, universidades y centros de I+D compartirán experiencias y oportunidades de colaboración global, fortaleciendo los vínculos internacionales y fomentando la transferencia de conocimiento entre diferentes ecosistemas de innovación.

Global Innopolis Network Initiative (GINI) es una red internacional, en la que participa Málaga desde su fundación en 2023, que reúne a ciudades líderes en I+D+i como Daejeon (República de Corea), Dortmund (Alemania), Quebec (Canadá), y el condado de Montgomery y Seattle (Estados Unidos), con el objetivo de promover la ciencia, la tecnología y la innovación urbana como motores del desarrollo sostenible y de la cooperación entre ciudades.

El día 26, por su parte, se inaugurará Feriabus, Feria Nacional de Autobuses-Autocares, concluyendo un mes donde el ámbito profesional es mayoritario.

En marzo se incorpora al calendario ferial como novedad Mobility Expo World Congress-MOW 2026 --10 y 11 de marzo--, la mayor plataforma de negocio multisectorial para la industria de la movilidad en Europa. Más tarde, será el turno para la Feria del Empleo del Ayuntamiento de Málaga organizada por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) el día 12, así como el V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, el 24 y el 25.

Del 16 al 19 de abril HYROX Málaga convertirá Fycma en una instalación deportiva "de máximo nivel", con una competición que gana adeptos cada año y atrae a participantes de toda Europa.

Mayo y junio serán meses de gran actividad en tecnología, economía digital, salud y empresa, con Efort Annual Congress Málaga --4, 5 y 6 de mayo--, el Congreso Nacional de Neurología Pediátrica (Senep) del 14 al 16 del mismo mes; IAGTO European Convention, el 19 y el 20; DES-Digital Enterprise Show, del 9 al 11 de junio; la decimoquinta edición de eCongress Málaga, el 19 de junio, y CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, que cerrará el mes con su celebración los días 22 y 23.

Julio acogerá Talent Land España del 8 al 10 de julio, y ya en el último cuatrimestre del año llegarán sendos foros, congresos y salones de referencia en sus respectivos sectores, caso de Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility --15 y 16 de septiembre--; el 21 Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, los días 15 y 16 de octubre; y el 44 Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria --22, 23 y 24 de octubre--.

Asimismo, está Expo Agritech-Feria del Campo 4.0, del 3 al 5 de noviembre; Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, entre el 12 y el 14 de noviembre, o Andalucía Management, que el 3 de diciembre volverá a reunir a los principales directivos y directivas de Andalucía.

Este es solo un avance de un calendario más amplio que seguirá incorporando nuevas citas en los próximos meses e incluye también convenciones --caso de San Diego Comic Con Málaga, cuya fecha se anunciará en breve--, jornadas, reuniones de menor formato, conciertos y espectáculos.