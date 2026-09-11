La gala final del Festival de Cortos El Palo de Málaga se celebrará en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto al vocal de la Asociación de Vecinos de El Palo, Rodrigo Muñoz, en el anuncio de la gala final del XII Festival de Cortos El Palo 'Paco Leal' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que el Auditorio Curro Román de Playa Virginia acogerá el 19 de septiembre, a partir de las 21,00 horas, la gala final de la XII edición del Festival de Cortos El Palo 'Paco Leal', en la que se proyectarán las obras finalistas de esta edición y se darán a conocer los títulos premiados.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto al vocal de la Asociación de Vecinos de El Palo, Rodrigo Muñoz, y representantes de entidades colaboradoras en el festival, ha presentado este viernes los cinco cortometrajes finalistas seleccionados por el jurado, entre los 52 que han concurrido a esta edición.

La gala estará presentada por el periodista malagueño Diego Banderas y tendrá entrada libre hasta completar aforo. Los cortos ganadores son de temática libre, tienen una duración máxima de 20 minutos y han sido producidos con posterioridad al 1 de enero de 2025 por cortometrajistas nacidos y/o residentes en la provincia de Málaga.

Este certamen ha presentado como cortos finalistas a 'A escala", de Leo Jiménez y Delia Márquez; 'Ghosting y otros fantasmas', de Elise Tandé; 'La cámara', de Carlos Clavijo; 'Mi juego', de David Bravo y 'Una vida sencilla', de Ana Cayuela.

Al igual que en las últimas ediciones, el certamen se divide en cinco premios: Los dos primeros premios han sido elegidos por el jurado y recibirán un premio en metálico, además de una estatuilla. El tercero lo ha elegido el público y también estará dotado de premio en metálico más estatuilla.

También se otorgará una mención especial, dotada con un curso en la Escuela de Cine del Palo 'School Training'. Por último, se otorgará el premio Asociación de Vecinos El Palo para el corto que mejor represente los valores sociales y comunitarios, que recibirá una estatuilla más un obsequio.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Ignacio Dorado, arquitecto, fotógrafo y apasionado del cine; Virginia Nölting, actriz y cantante; Fran Kapilla, cineasta y diseñador audiovisual, y Beatriz Mori, guionista y creadora de contenidos.

La gala comenzará con un vídeo en recuerdo del fundador del festival, Paco Leal, que falleció el pasado 15 de agosto. Asimismo, como en ediciones anteriores, se realizará un homenaje a una figura vinculada con el mundo del cine malagueño.

Este año el homenajeado será Antonio Meliveo, productor, director, músico y compositor con una larga y consolidada trayectoria en teatro, cine y televisión. Meliveo ha dirigido más de 80 espectáculos escénicos y ha realizado la banda sonora de 37 largometrajes, varias series de televisión y numerosos cortometrajes.

El evento está organizado por la Asociación de Vecinos de El Palo, con la colaboración de la Junta Municipal de distrito Este, y patrocinado por Empresarios Málaga Este (EME), la escuela de cine y sonido 'School Training'; Cortos de Metraje (CDM), la peña 'El Palustre', Guillermo Ramos Óptico, Anelair, Amfremar, GM Dental, Cerrajería Torres, y Moda Infantil Dulce Laura.