Gamarra pone el modelo de Andalucía y Málaga como ejemplo de que "otra política es posible"

Navarro insta al secretario del PSOE malagueño a "menos cogerle el bolso a Montero y más pedirle la chequera"

MÁLAGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que "es bueno trasladar a los españoles que otra política es posible; la política que piensa en bajar impuestos y hacer la vida más fácil a los ciudadanos, especialmente cuando hay una crisis de inflación que afecta tanto" y ha contrapuesto el modelo "de éxito" de Andalucía y Málaga con "el saqueo de Sánchez" en el Gobierno central.

"En Andalucía se puede ver que esa otra política es posible y, frente a las 97 subidas de impuestos y cotizaciones sociales de Sánchez y la recaudadora Montero, están las bajadas de impuestos en los tramos autonómicos del IRPF, que dejan en el bolsillo de las familias 64,4 millones de euros", ha manifestado Gamarra en declaraciones a los periodistas en Málaga, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

Así, ha señalado las deducciones por nacimiento o adopción, por familia numerosa, por donativos que se hacen a organizaciones, por alquiler a la vivienda o por gastos educativos de los hijos, "es decir, en lo que resuelve el día a día de las economías familiares"; y ha incidido en que "otra política es posible también en materia de vivienda".

En este punto, ha destacado la acción de gobierno desde el marco autonómico y local para agilizar el mercado y ha advertido de que "si contáramos con ese cuarto motor, que es el Gobierno de España, trabajando por una política de vivienda y no preocupado única y exclusivamente por que Pedro Sánchez no pierda la Moncloa como su vivienda, evidentemente las cosas serían de otra manera".

"Desde que Sánchez llegó al Gobierno, la vivienda ha pasado a ser el primer problema de los españoles y esto significa que el problema es él; que sus leyes estrangulan el mercado e impiden que las familias puedan acceder a un hogar, mientras que el PSOE paraliza reformas necesarias y que el PP pone encima de la mesa", ha apostillado.

La secretaria general de los 'populares' ha reivindicado el papel de la Junta de Andalucía, "que hace posible que se puedan proyectar más VPO allí donde ya es posible construir, y que eso lo estén utilizando alcaldes como el de Málaga, con esas 1.400 viviendas protegidas más que se van a poder crear gracias a ese decreto del Gobierno andaluz". "Son ejemplos de cómo agilizar la creación de vivienda; ejemplos de que otra política es posible y esta es la del PP", ha explicado.

CASTIGO A MÁLAGA

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno "castiga" a Málaga "con el peaje más caro de España" y ha afirmado que "para Sánchez hay dos tipos de provincias en España: donde invierte y donde recauda. No hay más".

"Él invierte donde cree que puede sacar votos, donde cree que su partido es bien recibido; y en provincias como Málaga, donde no obtiene el rédito electoral que necesita, el PSOE sólo sabe recaudar", ha criticado.

Así, el también diputado nacional por Málaga ha reiterado que "no hay ni un solo proyecto nuevo en estos siete años de Gobierno de Sánchez" y ha insistido en que "aquí sólo sabe recaudar y meter la mano en el bolsillo de los malagueños", aunque le ha advertido de que, al final, "donde no se invierte, no se gana y no hay respaldo".

El dirigente 'popular' ha valorado que el 90% de los malagueños tiene un alcalde o alcaldesa del PP y ha reivindicado igualmente el trabajo de los ayuntamientos, de la Diputación y la Junta: "Málaga funciona con tres motores y el cuarto motor, que es el del Gobierno está parado y sólo hace recaudar de una provincia que es pujante y líder en creación de empleo y empuje económico de Andalucía y España".

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha hecho alusión al "particular calvario que sufre la provincia de Málaga desde hace siete años; un calvario que tiene nombres y apellidos, que es Pedro Sánchez, y que si lo traducimos en números tiene encuentra una cifra clave: 1.500 millones de euros al año".

"Esta es la cifra del déficit de financiación que sufrimos año tras año y que posiciona a Andalucía en una clara situación de desventaja", ha manifestado, subrayando que "esta infrafinanciación ya no supone un agravio, sino un ataque a los intereses de los andaluces y los malagueños, un boicot al desarrollo de una de las provincias más pujantes y que también lidera el crecimiento demográfico, económico y del empleo en Andalucía y en España; y un desprecio absoluto que en la práctica se traduce en tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Así, la presidenta provincial ha aseverado que "con esos 1.500 millones de euros anuales se podrían hacer doce desaladoras como las de la Axarquía, 250 espigones como el que se construyó el Gobierno de Rajoy en Ferrara y que serviría para estabilizar nuestro litoral; o tres hiperrondas para acabar con los atascos".

"Se podrían crear 200 kilómetros de autovía y, además, con esa deuda acumulada por Sánchez y Montero durante siete años con Andalucía y que alcanza los 10.000 millones de euros, se podrían hacer dos trenes y medio como el que estamos pidiendo en la Costa del Sol Occidental", ha enumerado.

Según Navarro, los miembros del PSOE de Málaga "son cómplices" de las políticas de "machaque" del Gobierno con la provincia, por lo que ha instado al nuevo secretario general del PSOE malagueño a "menos cogerle el bolso a María Jesús Montero cuando viene a la provincia y más pedirle la chequera".

En este punto, ha incidido en que "aquí hacen falta inversiones, hace falta terminar con ese déficit de financiación que tiene Andalucía y hace falta que tengamos esas infraestructuras y esos servicios que Málaga necesita para seguir siendo una de las provincias que más aportan al conjunto de España".

Así, Navarro ha criticado "la voracidad fiscal" de Sánchez y Montero en una provincia "pujante" como Málaga y ha señalado que el Gobierno recaudó el pasado año 5.502 millones de euros en impuestos en la provincia, un 75% más que en 2018.

"No sólo nos quitan lo que nos corresponde por justicia en materia de financiación sino que, además, nos fríen a impuestos para alcanzar una recaudación histórica que en ningún caso revierte en los proyectos y mejoras que necesita esta provincia para seguir avanzando y, por tanto, también aportando a las arcas del Estado", ha dicho.

Para Navarro, "el Gobierno de Sánchez no sólo nos estrangula, sino que también nos vacila", y ha recordado que "los malagueños pagan el peaje más caro de España, con el que el Gobierno recauda en impuestos 30 millones de euros al año".

En este punto, ha reprochado al representante del Ejecutivo de Sánchez en la provincia "que su respuesta a la petición de eximir provisionalmente del pago de la autopista a los trabajadores de la Serranía afectados por el corte de la carretera entre Ronda y San Pedro sea 'que lo pague la Junta'".

"Como si la Junta no estuviera ya cumpliendo con el máximo de responsabilidades competenciales que tiene, empezando por arreglar esa carretera, la A-397, para que se pueda abrir cuanto antes; además de trabajar para mejorar las comunicaciones de la Serranía con esa autovía, que llegará de la mano de Juanma Moreno", ha apuntado, precisando que ya se está actuando en el desdoble de la A-357 desde el Guadalhorce y también desde la salida de Ronda en la A-367.

"Esa respuesta supone un insulto para todos los malagueños y una absoluta tomadura de pelo, de la que los miembros del PSOE de Málaga son cómplices", ha criticado.