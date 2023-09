García defiende que en cuatro años Junta ha dado "un gran paso" en la sanidad en Málaga para paliar el "grave déficit"

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que el Gobierno andaluz "en cuatro años hemos dado un gran paso en materia sanitaria en la provincia de Málaga" y, aunque ha asegurado que "tenemos claro que aún nos queda muchísimo por hacer", ha defendido la gestión realizada por el PP, con "más inversión y más profesionales" frente al "grave déficit" anterior.

Así lo ha indicado García en la Comisión de Salud y Consumo tras solicitar el grupo socialista su comparecencia sobre la situación sanitaria en Málaga, refiriéndose el parlamentario del PSOE por Málaga José Luis Ruiz Espejo a "cierres" de camas y de las consultas por las tardes en verano, a "recortes" estivales, a "situaciones extremas" en algunas especialidades y a problemas de transporte sanitario.

García ha reconocido que "por supuesto" que hay que "seguir mejorando" la prestación sanitaria y que "no está todo bien", pero ha incidido en que "las cifras actuales son buenas", poniendo como ejemplo que ha sido un Gobierno andaluz del PP el que ha reformado y ampliado las urgencias y las UCI del Hospital Regional, quien inauguró nuevos quirófanos, quien ha sumado el Pascual para lograr más camas y el que ha impulsado el tercer hospital.

Ha recordado que cuando llegaron a la Junta, Málaga era la provincia "con el mayor número de déficit de cama, con la segunda ratio más baja de enfermeras de Andalucía y con una infraestructura claramente obsoleta e insuficiente". "No somos responsables de su herencia, pero nos hemos responsabilizado de ella y seguiremos trabajando para poner a Málaga y Andalucía en la media de cama por habitante", ha apuntado.

En este punto, ha enumerado los distintos proyectos impulsados, como la ampliación del hospital de Marbella o el tercer hospital; o las ampliaciones y mejoras en centros hospitalarios y de salud ya existentes, como el Regional o el Clínico; "reivindicaciones algunas durante décadas en la provincia de Málaga, deudas que nosotros hemos venido a salvar".

Sobre los profesionales, ha precisado que desde 2019 la cifra ha crecido un 27,62%, es decir, hay 4.674 profesionales más. En cuanto a enfermeras, la consejera ha apuntado que "Málaga es la provincia que más ha incorporado desde 2018, un total de 2.271".

"Este aumento de profesionales en la sanidad pública malagueña no es fruto de la casualidad, sino del arduo trabajo que viene haciendo la Consejería de Salud para ofrecer mejores condiciones laborales con el fin de retener todo el talento en Andalucía", ha señalado García, quien ha agradecido la labor de los sanitarios y ha remarcado que "algo se habrá hecho bien para que ahora los médicos sí decidan quedarse en Andalucía".

Sobre la inversión en la provincia de Málaga, ha precisado que entre 2011 y 2018, con gobiernos del PSOE, el presupuesto sanitario fue de 50,4 millones de euros; mientras que desde 2019 "la dotación presupuestaria ha alcanzado los 240 millones de euros, lo que significa un 376% más en cinco años que en los ocho anteriores".

Asimismo, y sobre la privatización, ha asegurado que "con los datos en la mano, ustedes invertían más en la sanidad privada que este Gobierno". "Y no niego que cada vez que este gobierno necesite utilizar la sanidad privada lo hará por el beneficio de los andaluces porque consideramos que la pública y privada son complementarias y ustedes también lo consideran", ha apostillado.

La consejera ha dicho que no es un "discurso triunfalista porque no hay ningún triunfo mientras las cosas no mejoran y en sanidad creo que eso nunca ocurre", pero sí ha incidido en que son "datos objetivos". Ha reprochado que los socialistas hablen "de una sanidad colapsada, destruida cuando con los datos en la mano esas declaraciones no son objetiva".

OPOSICIÓN

El parlamentario socialista, grupo proponente, ha lamentado que los datos de la Junta siempre sean favorables pero "no nos coinciden", poniendo como ejemplo que "ha hablado de la apertura de nuevos servicios, ampliación de zonas, pero no nos ha dicho ni un solo nuevo centro que han puesto en marcha o han podido inaugurar y no lo han podido hacer porque no se ha hecho".

De la última etapa socialista, Ruiz Espejo ha recordado el Hospital de Ronda, el del Valle del Guadalhorce y el acuerdo cerrado para el de Estepona; "grandes centros hospitalarios que completaban los hospitales comarcales" y ha señalado que "todo lo que ha dicho de ampliación es porque lo demás se había hecho en otra etapa; habría carencias, como lo hay ahora, pero también gran esfuerzo".

Sobre los conciertos, ha respondido que "los porcentajes serán inferiores, pero las cantidades son superiores" y ha remarcado que "el que el abandono de la sanidad andaluza podía estar costando vidas no lo afirmamos nosotros, lo afirmaron más de 200 profesionales del Hospital Clínico al inicio de este verano en una de las innumerables denuncias que profesionales, sindicatos, usuarios y otras entidades han realizado".

"Nos hemos hecho eco, claro, era nuestra obligación y nuestra responsabilidad y es que las enfermedades, entre ellas el cáncer o las intervenciones quirúrgicas, no entienden de vacaciones; de ahí que solicitáramos a su gobierno y a su presidente, Juanma Moreno, que dejase el descanso veraniego y pusiese en funcionamiento al 100% el Sistema Andaluz de Salud, especialmente en Málaga", ha asegurado.

Ruiz Espejo ha incidido en los cierres de camas en los distintos hospitales, en los problemas en las urgencias y en la falta de consultas de especialistas en el Clínico y, respecto al plan de verano, ha reiterado que se impuso "sin negociación", que "no preveía la sustitución de todos los profesionales" y que, "por tanto, cerraba en horarios de tarde centros de salud, incluso en las zonas de más afluencia turística".

Al respecto, la consejera ha destacado el esfuerzo que han realizado los profesionales sanitarios para cubrir vacaciones y ha vuelto a señalar la necesidad de ampliación de plazas MIR para especialidades a nivel regional.

Por parte de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto ha señalado que "cuando la ciudadanía protesta y se queja por un servicio que entiende que debería recibir en mejores condiciones es porque recuerda que hubo un momento en el que ese servicio lo recibió en mejores condiciones".

Por eso, ha dicho que ante esas críticas la Junta debería pensar que "igual es que su gestión es susceptible de mejora" y ha señalado "el que haya mayores recursos no quiere decir, evidentemente, que la situación es mejor". "La situación de la atención hospitalaria en Málaga, sin ser buena en ningún sitio, desde luego es preocupante", ha considerado.

Desde Vox, la parlamentaria Ana María Ruiz Vázquez ha lamentado que "si lo único que hacemos es mirar atrás y ver lo que ha hecho otro partido en este gobierno de forma tan nefasta durante 37 años, no avanzamos", señalando que "se puede decir una vez, pero tenemos que seguir adelante, prevenir la situación, diagnosticar y tratar el tema".

Así, ha considerado que ya es momento de "mirar con lupa cada provincia y cada hospital y centro de salud", porque, ha apuntado, "no se trata de cifras o de estadística, hablamos de personas y de profesionales que lo están pasando francamente mal", poniendo como ejemplo las quejas por los quirófanos del Hospital de Estepona.

El parlamentario andaluz del PP por Málaga Francisco Oblaré se ha referido a la sanidad "abandonada" en la provincia por parte del PSOE y ha considerado que los socialistas son "los que más han hecho por la sanidad privada en Málaga por la dejadez en la sanidad pública"; "no apostar por la sanidad y por los hospitales".

"Tienen mucho que callar", ha dicho, destacando la labor de la consejería "a pesar de una pandemia de por medio, en planificación y mejoras de la planta hospitalaria, de centros de salud, consultorios en los municipios, etcétera; la lista es larga".