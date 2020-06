García Egea dice a Montero que el apoyo al Gobierno responde a un cambio del PSOE por atender parte de sus exigencias

FUENGIROLA (MÁLAGA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido a la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que el apoyo de los 'populares' al decreto de la nueva normalidad votado el jueves en el Congreso "responde a un cambio del PSOE, porque ha aceptado parte de nuestras exigencias, ha dialogado con el principal partido de la oposición".

Así, en un acto en Fuengirola (Málaga), García Egea ha querido "corregir" a Montero, quien ha dicho que espera que el apoyo de los 'populares' marque el "inicio de una nueva actitud" del PP, apuntando que ese cambio del PSOE "no siempre se produce y no hemos visto durante este tiempo".

Así, ha dicho que el PP apoya al Gobierno "siempre que recoja nuestras reivindicaciones que no son otras que las de la población española, apoyamos que se extiendan los ERTE hasta diciembre, que se hagan test masivos a la población, apoyamos que se hagan planes en los aeropuertos como Barajas para evitar que retrocedamos todo lo que hemos conseguido juntos con el confinamiento".

Y ha asegurado que el PP votarán no "siempre que nos presenten medidas con las que retroceder, si no se extienden los ERTE más allá de septiembre", apuntando que en ese mes "todavía nuestra economía no va a estar preparada para que vuelva la normalidad al 100 por cien, necesitamos que se prorroguen hasta diciembre".

Ha criticado que el Gobierno haya "despreciado" el plan de choque económico presentado por Pablo Casado, que "responde a la idea principal de que solo salvando empresas vamos a salvar España"; así como todos los pactos de estado "que le estamos ofreciendo, tendiendo la mano desde el PP". "La respuesta de Sánchez ha vuelto a ser el silencio", ha lamentado.

El dirigente 'popular' ha señalado que Sánchez "pide unidad y diálogo, pero es un señuelo, una forma de maquillar su caótica gestión, porque mientras rechaza la mano tendida de Casado está aceptando sentarse con Torra", aunque ha incidido en esa mano tendida "porque lo que nos importa son los españoles".

"Mientras que el PP solo le interesa el interés general de España a Sánchez solo le interesa la Moncloa", ha dicho, considerando que "debería aprender de los alcaldes que han salvado vidas". Así, ha pedido al Gobierno que "no convierta el aeropuerto de Barajas en un nuevo 8M, en epicentro de los rebrotes, en la ocultación sistemática de la información".

"Le pedimos al Gobierno que no convierta la entrada de personas en nuestro territorio a través de los aeropuertos en un nuevo rebrote que pueda hacernos retroceder", ha dicho García Egea, quien ha solicitado al PSOE "que deje atrás su soberbia y haga test masivos a la entrada y salida de los aeropuertos porque la incompetencia de Sánchez puede hoy tirar por tierra meses de esfuerzo".

"De qué habrá servido el confinamiento si no hacemos test a todo el que entra a nuestro país, de qué habrá servido el esfuerzo de miles de empresas, negocios y personas si no es capaz de establecer controles", se ha preguntado, asegurando que Sánchez "ha llegado tarde a todo lo importante, a proteger la salud y el empleo".

Ha lamentado que España "está haciendo lo contrario" que otros los gobiernos europeos, que lo que hacen es "anunciar bajadas de impuestos e inyecciones de liquidez al sistema productivo", y ha considerado que hoy es "suicida" la derogación de la reforma laboral y la "subida masiva de impuestos". "Esto supone que muchos españoles no van a tener posibilidad de salid adelante", ha apostillado.

"Hoy el Gobierno insiste solo en medidas que atentan contra la seguridad jurídica y económica", ha asegurado, apuntando que "a pesar de la propaganda, no salimos más fuertes", porque, en su opinión, "la nueva normalidad es el cierre de Pullmantur o Nissan, es la dura realidad a la que se enfrentan miles de españoles".

Asimismo, se ha referido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y ha dicho que "no parece de Málaga por esos ataques al sector turístico acusando que genera poco valor añadido, cuantos crea miles de empleos". "Hay quien piensa que el Gobierno de Sánchez no va a parar hasta destruir el sector del turismo español", ha lamentado.