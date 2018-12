García Egea (PP) tacha de "negociación bochornosa" el acuerdo de Gibraltar: "Es un Gobierno débil"

Publicado 26/11/2018 11:36:52 CET

Critica que la forma en la que ha sido "desautorizado" Sánchez daría para que se plantee si está capacitado para seguir liderando España

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha tachado de "negociación bochornosa" el acuerdo sobre Gibraltar, tras el divorcio de Reino Unido de la Unión Europea (UE), y ha criticado que el Ejecutivo socialista, presidido por Pedro Sánchez, es "un Gobierno débil" que, a su juicio, "ha socavado la credibilidad internacional de España", por lo que "no merece seguir ni un minuto más", insistiendo en convocar elecciones.

"La forma en la que el presidente ha sido desautorizado de forma gravísima por la Comisión Europea, por el ministro principal de Gibraltar y por la propia Theresa May --primera ministra británica-- darían para que el señor Sánchez se plantee si está capacitado para seguir liderando una de las economías más importantes de la zona Euro", ha afirmado.

García Egea, que ha participado en Málaga en el Séptimo Foro COPE, ha incidido en que para España "Gibraltar es una oportunidad histórica" de demostrar que "es una gran nación" a nivel internacional y ha vuelto a lamentar "la cesión vergonzante y la negociación nefasta de la que ha sido objeto" por parte del Gobierno central.

Ha relatado, por otro lado, que hace poco compañeros le han dicho que "al paso que vamos, vamos a perder también Menorca o, incluso, que ya la provincia de Cádiz está en peligro", pero, ha continuado, "fuera de este tipo de comentarios, que no ocultan una cierta desconfianza hacia el equipo del presidente", para el secretario general del PP, "la negociación ha sido bochornosa".

De igual modo, ha cuestionado que si esto es lo que ha ocurrido con Gibraltar "no me quiero imaginar lo que puede ocurrir con la negociación de los próximos fondos estructurales para España; no me quiero imaginar lo que va a ocurrir cuando se tenga que negociar la política agraria común; o lo que va a ocurrir próximamente cuando se negocie el plan plurianual de inversiones para la innovación en toda Europa".

Para García Egea, esta negociación "nos pone en una posición muy débil". "Un Gobierno débil que ha socavado la credibilidad internacional de España no merece seguir ni un minuto más", ha dicho, insistiendo en que es "una más de las razones" por las que "nos reafirmamos en el hecho de que se deben convocar elecciones ya", ha concluido.