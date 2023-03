García respeta movilizaciones pero pone en valor gestión: "El presupuesto de Salud nunca disminuirá, siempre avanzando"

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha reiterado este vienes que respetan todas manifestaciones y concentraciones de los profesionales, de la sociedad, "como no puede ser de otra manera", pero ha puesto en valor la gestión llevada a cabo por el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, y ha recordado que "tenemos más profesionales que nunca", al tiempo que ha asegurado que "vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando".

"El presupuesto de Salud nunca disminuirá, siempre irá avanzando, ese es nuestro compromiso", ha subrayado, aunque también ha admitido que queda "mucho por hacer, pero estamos en el camino y nadie puede dudar, con datos en la mano, de cuál es el objetivo de este Gobierno", aludiendo al "sistema sanitario público, sanidad pública y protección de la salud y los profesiones".

Así lo ha señalado la consejera a preguntas de los periodistas sobre las movilizaciones de este sábado antes de intervenir en un desayuno informativo organizado por La Opinión de Málaga.

De igual modo, ha agregado que cuando "los escucho hablar y hablan de sanidad pública, de más medios, de más profesionales..." es "precisamente lo que quiere este Gobierno". En este punto, ha valorado "lo que en cuatro años, solo en cuatro años de Gobierno, que hasta ahora es lo que hemos tenido para poder defender la sanidad pública en Andalucía, hemos hecho y tenemos más profesionales que nunca".

Al respecto, ha recordado los "30.000 profesionales en el sistema sanitario" y "en esta provincia --Málaga-- hay más de 4.600 profesionales que en el año 2018". "Tenemos un presupuesto con más de 4.000 millones más que en el año 2018, que es un 41% más; 0,7 en los últimos años del PSOE".

"DÉFICIT DE MÉDICOS"

"La pregunta clave es ¿Es suficiente?", respondiendo que "vamos a estar todos de acuerdo: No lo es, no es suficiente". No obstante, ha dicho que "tenemos que ir haciéndolo poco a poco y remarcar y recordar que tenemos un déficit que es real, que es el de médicos".

"No tenemos médicos para ir sustituyendo a los médicos que se jubilan", ha reiterado, al tiempo que ha señalado que "existe un problema denunciado por el Colegio de Médicos de Málaga, por el Consejo Andaluz de Médicos hace muchos años, con estudios, donde ya se decía cuántos profesionales se jubilaban en Andalucía en los próximos 20 años".

"Y esos estudios --ha continuado-- no se tuvieron en cuenta para programar las plazas de MIR en Andalucía. De aquellos barros, estos lodos", ha apostillado.

Ha recordado, en este punto, que en 2019 "lo que hicimos nosotros fue aumentar el número de plazas MIR en un 33,9%". Además, ha advertido de que el efecto de ese aumento de plazas del año 2019 se empezará a ver en 2025.

"En 2025-2026 empezaremos a equilibrar las personas que salen del sistema con las personas que quedan dentro del sistema". Mientras tanto, ha dicho, lo que se puede hacer es "lo que están haciendo los profesionales, porque no lo está haciendo la Consejería de Salud, no lo están haciendo las Mareas, no". "Especialmente los médicos que están siendo responsables, que están viendo que necesitamos su ayuda y que los andaluces necesitan su ayuda y ellos mismos voluntariamente hacen esas continuidades asistenciales para sacar adelante la carga de trabajo".

También, en ese sentido, ha agregado que "algunos de los que se tienen que jubilar o se podrían jubilar no lo están haciendo y se están quedando dentro del sistema para poder sacar adelante la salud y el trabajo", agradeciéndoles a los profesionales médicos "esa gran labor y ese gran trabajo que están haciendo".

La consejera ha asegurado que "vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando". "El presupuesto de Salud nunca disminuirá, siempre irá avanzando, ese es nuestro compromiso", ha subrayado.

PACTO ATENCIÓN PRIMARIA

García ha señalado, asimismo, que están inmersos en una negociación por un Pacto por la Atención Primaria, que "emanó de ese acuerdo de diálogo social" pero "ya estábamos trabajando tanto en el seno de la mesa sectorial con los sindicatos, con sociedades científicas, con colegios profesionales, y también con los propios profesionales del sistema sanitario a través de las mesas que se organizaron en la Escuela Andaluza de Salud Pública".

"Mucho por hacer, pero estamos en el camino y nadie puede dudar, con datos en la mano, de cuál es el objetivo de este Gobierno: Sistema sanitario público, sanidad pública y protección de la salud y los profesiones", ha sostenido.

Cuestionada, en concreto, por esas negociaciones, ha recordado que el día 29 de marzo hay mesa sectorial y "se eleva un documento con propuestas"; a la vez "ya hemos recibido las propuestas con los consejos profesionales, de la sociedad científica y nos han elevado el documento de todas las propuestas de los profesionales sanitarios".

"Con todo eso se elaborará un documento conjunto para llevar a cabo ese pacto que creemos que es muy necesario para el presente y para el futuro de la Atención Primaria en Andalucía", ha concluido.