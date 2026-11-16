García Sempere (Frente Amplio): "PP y Vox han votado en contra del campo malagueño siempre que han podido"

La candidata número 2 del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Eva García Sempere, en una explotación de ganadería caprina en la localidad malacitana de Casabermeja. - FRENTE AMPLIO

CASABERMEJA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La candidata número 2 del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Eva García Sempere, ha realizado este lunes 16 una visita a una explotación de ganadería caprina en la localidad malagueña de Casabermeja, donde ha advertido de que "si hay un sector que se verá profundamente afectado por las políticas de un eventual gobierno de PP y Vox es el sector agrario y ganadero". "Lo hemos podido comprobar una y otra vez en cada votación del Congreso, donde siempre que han podido, han votado en contra del campo andaluz y malagueño", ha criticado.

En este sentido, García Sempere ha subrayado que "a las derecha y la ultraderecha se le llena la boca cuando hablan del mundo rural y del campo, pero la realidad es que para ellos es solo una escenografía para poder hacerse un vídeo en redes sociales. Usan el campo como un decorado y, además, lo interpretan de una manera anticuada que ya no se corresponde ni con lo que es ni con lo que necesita", ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, García Sempere ha advertido que "lo hicieron con los aranceles, con las medidas de protección puestas en marcha por el Gobierno, con la Ley de Cadena Alimentaria, las medidas que se han llevado para paliar los efectos de desastres naturales o de las crisis derivadas de las guerras o han votado a favor de todos los tratados de libre comercio qué tanto daño hacen al campo andaluz y malagueño".

Asimismo, la candidata del Frente Amplio ha alertado de que un gobierno de PP y Vox "sería una tragedia porqué abriría la puerta, de par en par, a los intereses de productores extranjeros". "Se cargarían todas las medidas de regulación que hacen que nuestros productos sean cualitativamente insuperables, y lo que es peor facilitarían que especuladores y fondos de inversión sin escrúpulos pudieran hacer lo que les dé la gana con nuestro territorio y con nuestro sector primario", ha añadido.

"Nosotras tenemos otra política, que es una política que está centrada en la protección de los productores, en sostener un modelo productivo centrado en el respeto del entorno, pero dando la seguridad a quien cumple para que sus esfuerzos no se vean afectados por la competencia desleal que viene de fuera", ha apuntado.

Además, García Sempere ha señalado que desde el Frente Amplio apuestan por "la regulación del mercado de la tierra, con un relevo generacional y empleo digno, fomentando la creación de un banco público de tierras estatal para la regulación del este mercado de tierras, de los precios de la misma y el control de su uso para evitar la especulación".

"Los jóvenes y las jóvenes agricultoras y los agricultores familiares y sociales tendrán prioridad en la compra o arrendamiento, estableciéndose un techo de superficie por comprador, según los cultivos, para evitar así la concentración y el acaparamiento de la tierra en manos de unos pocos", ha añadido.

Por último, García Sempere ha concluido afirmando que la presencia del Frente Amplio "en el próximo gobierno progresista de nuestro país es fundamental para garantizar pueblos vivos y un mundo rural vivo. Además, ahora que está de moda esto del voto útil, para el mundo del campo el voto útil es el del Frente Amplio".

"En primer lugar porque se disputa en Málaga con la derecha y la extrema derecha, en segundo lugar porque tenemos y defendemos las propuestas, tal y como ha demostrado nuestro diputado Toni Valero en la pasada legislatura, y en tercer lugar porque somos la fuerza política que consigue arrancar y garantizar las medidas que necesita el campo andaluz, consiguiente que salgan adelante, a diferencia de un PSOE que hablando de voto útil se pone muy a la izquierda, pero quien lo pelea y lo garantiza en el Consejo de Ministros es el Frente Amplio", ha finalizado.