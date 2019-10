Garzón cree que el objetivo de la nueva campaña es "sacar del carril" a Unidas Podemos porque obstaculizan recortes

Publicado 17/10/2019 21:51:33 CET

MÁLAGA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU y candidato número 1 de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Málaga, Alberto Garzón, ha considerado este jueves que el objetivo de la nueva campaña electoral es "sacar del carril" a Unidas Podemos y agotar sus fuerzas, porque ha afirmado que son "un obstáculo contra la hoja de ruta de recortes".

Garzón ha intervenido así en un acto en la capital malagueña para presentar las candidaturas de Andalucía junto al coordinador andaluz de IU, Toni Valero, la candidata número dos de Unidas Podemos por Málaga, Eva García Sempere, y el portavoz del grupo municipal Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, entre otros miembros de la confluencia.

El candidato ha apuntado que se han repetido elecciones porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez "necesitaba dormir mejor", ya que durante las negociaciones para formar gobierno no contemplaba que Unidas Podemos tuviese "capacidad de cambiar la vida de la gente, prefería otras alternativas".

Garzón ha señalado que esto es similar al "deseo" de la CEOE, que "manifestó hace unos días" que prefería un gobierno de concentración "suponemos que de PSOE, Cs y PP o ir a elecciones antes de dejar que gente como nosotras pudiese tomar decisiones".

OBSTÁCULOS CONTRA UNIDAS PODEMOS

En este sentido, ha recordado que antes de esta campaña los "poderosos han usado todo tipo de instrumentos" contra Unidas Podemos, como el "espionaje de una organización criminal dentro de la Policía Nacional con el único objetivo de sacarnos del terreno; hemos sido víctimas de una operación para sacarnos de cualquier esfera de influencia".

"La semana pasada conocimos que una gran empresa, Iberdrola, había utilizado los servicios de Villarejo para espiar a concejales y movimientos sociales que se oponían a los devastadores programas de Iberdrola que destruían el medio ambiente", ha afirmado.

Garzón ha explicado que estas acciones se deben a que en Unidas Podemos tienen el "apoyo suficiente para cambiar las cosas", por lo que ha abogado por "hacer campaña para trastocarles los planes, para fortalecernos y facilitar las condiciones de la vida de las personas".

Así, ha señalado que Unidas Podemos llegó a la política para cambiar la vida de los barrios y los vecinos, ya que "solo hay que mirar alrededor" para ver la precariedad, el precio "abusivo" de los alquileres, las pensiones "insignificantes" y "cómo es imposible emanciparse para la gente joven porque los salarios son de mierda". Por estos motivos en Unidas Podemos saben que "hay que enfrentarse al poder, que hay que aprobar leyes para que las grandes empresas dejen de robar y saquear".

"Es fundamental que la gente corriente entienda lo que se está jugando, porque las élites dirigentes sí lo saben", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que "hay programas económicos pensados ya para extraer dinero de lo público", lo que se trata de una "hoja de ruta neoliberal" con recortes de Bruselas que "siempre recaen sobre el mismo estrato social".

Al respecto ha recordado que "en los últimos años se ha saqueado nuestro país", puesto que "se han destinado miles de millones en salvar a los bancos de la crisis", mientras "nos dicen que no hay dinero para pensiones, para sanidad pública". Así, ha subrayado que los 60.000 millones de euros perdidos con estos rescates "son seis millones de puesto de trabajo si hubiera voluntad", por lo que ha considerado que "es un problema político, no técnico".

Asimismo, ha remarcado que "hay partidos que quieren cambiar algunas cosas cosméticas, pero no el fondo, lo importante", por lo que desde Unidas Podemos abogan por "cambiar la estructura de poder que siempre ha beneficiado a las grandes empresas", ya que "las élites han saqueado finanzas personales y públicas" tanto en la dictadura como en democracia.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Asimismo, se ha referido a las puertas giratorias. "Yo entiendo que cuando deje esto no me vaya a contratar el Banco Santander", ha apuntado, por lo que ha considerado que "el problema son aquellas personas, como Sánchez, que quieren sorber y soplar al mismo tiempo".

Al respecto, ha recordado que cuando se pidió regular el precio de la vivienda y los alquileres Sánchez "dijo que era 'intervenir el mercado' y era 'intolerable'", ante lo que se ha mostrado sorprendido, puesto que Sánchez "se dice socialista".

"El mercado ha intervenido a Pedro Sánchez", ha destacado, a lo que ha añadido que esto "ha pasado en apenas tres años", desde que "le echaron de la secretaría general del PSOE por pactar con Podemos", si bien ahora quiere mantenerse en el poder, ha comparado.

Garzón ha resaltado que con esto queda demostrado lo que dijeron en los anteriores comicios: "el PSOE es de izquierdas en las elecciones y en gobierno se anaranja hacia la derecha". "Sánchez se ha ido hacia la derecha y nos ve más lejos", ha indicado, recordando que en las anteriores elecciones Sánchez les consideraba "de izquierda" y ahora ha dicho que son "de ultraizquierda".

"QUIEREN QUE COMAMOS BANDERAS"

Por otro lado, ha afirmado que Unidas Podemos defiende "cosas básicas que aparecen en la Constitución", por lo que ha acusado de "antisistemas" a quienes quieren romper con eso y "que comamos banderas".

En este sentido ha indicado que "Torra y las derechas se insultan, pero obedecen a los mismos intereses de clase", ya que los gobiernos de derecha, tanto en Cataluña como en toda España, han aplicado recortes y privatizado servicios, ha recordado.

Así, ha subrayado que la campaña "no va de repetir 300 veces España", ya que "el problema no es hablar de España; nosotros hablamos de una España republicana y fraterna, no para quienes se llevan el dinero a los paraísos fiscales".

"Hablamos para la gente de los barrios, que sale a manifestarse", como los pensionistas o los jóvenes que defienden el planeta, que han alertado de que "este sistema capitalista es depredador y acaba con nuestra vida". "No hay movimiento más revolucionario que el ecologista", ha añadido.

LA ABSTENCIÓN "ES MAYOR EN LOS BARRIOS CON RENTAS MÁS BAJAS"

Por otro lado, ha alertado de que el hartazgo generado por las derechas y Sánchez provoca una abstención que "es mayor en los barrios con rentas más bajas", por lo que ha resaltado que, ante esto, "el voto de los ricos vale más", por lo que ha reivindicado que "es necesario votar a quienes te defienden", puesto que ni las banderas ni las políticas neoliberales "dan de comer".

Garzón ha resaltado que "fracturar nuestro país es hacer que la desigualdad crezca", lo que están haciendo "todos los mismos que se dicen patriotas".

Por todos estos motivos ha precisado que "la clave es el boca a boca, hablar con nuestros vecinos" y convencer a gente que "no va a ir a votar o que está recibiendo mensaje de que votar bandera va a resolver sus problemas".

Por último, advertido de que si Unidas Podemos perdiera 1.500 votos "cambiaríamos a Eva por un diputado de Vox", por lo que ha afirmado que "es importante ser honesto con la gente y explicarles que en Málaga nos jugamos escaños con la extrema derecha". "Este es un proyecto incorruptible, no nos callamos ni nos callarán", ha concluido.