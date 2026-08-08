Gavira destaca un crecimiento de 12% hasta junio en el número de cruceristas: "Andalucía avanza con paso firme"

1109564.1.260.149.20260808112955 Archivo - El crucero Europa a su llegada al Puerto. A 7 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España), en una imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado el crecimiento anual del 12% de cruceristas que llegaron a los puertos andaluces durante el primer semestre de 2026, lo que representa un total de 512.667 viajeros y 397 embarcaciones de este tipo, según los últimos datos de la Consejería.

En declaraciones a Europa Press, Gavira ha afirmado que Andalucía "avanza con paso firme" como uno de los "grandes destinos de cruceros del Mediterráneo", después de que la comunidad haya recibido 85 barcos y más de 110.000 viajeros en el mes de junio, un 27% y un 32% más, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

No obstante, el consejero ha indicado que "lo verdaderamente importante" no es "únicamente cuántos cruceros llegan", sino el impacto económico que suponen para la región. "Son visitantes que entran en nuestros municipios, que consumen en nuestros comercios, comen en nuestros restaurantes, contratan a nuestros guías, visitan nuestro patrimonio, conocen nuestra cultura y, sobre todo, son el motor económico de miles de familias andaluzas que viven de manera directa o indirecta del turismo", ha añadido.

Además, ha señalado que la estrategia de la Administración autonómica pasa por "seguir creciendo", pero hacerlo para "generar más valor para el territorio", por lo que pretenden que "el crucerista repita su visita más adelante y prolongue su estancia". "Que durante su recorrido consuma productos locales procedentes de nuestras costas, de nuestros campos, descubra la identidad de nuestros municipios y contribuya al desarrollo económico", ha reiterado Gavira.

Por ello, ha defendido que las "prioridades políticas" de la Consejería, gobernada por Vox, aspiran a "equilibrar la balanza entre el territorio, el desarrollo del tejido empresarial y la satisfacción del residencia", de la misma forma en que ha contemplado "seguir impulsando la coordinación público-privada", ya que esa es "la clave para consolidar un turismo que genere prosperidad, preserve la identidad andaluza y siga creando oportunidades para el conjunto de Andalucía".

Asimismo, el consejero ha instado a las Administraciones y empresas del sector a "remar en la misma dirección", puesto que la competitividad turística "depende de la capacidad que tengan para construir una propuesta conjunta". "Andalucía tiene la enorme fortuna de contar con seis puertos con capacidad para recibir cruceros que ofrece experiencias diferentes y complementarias", ha matizado Gavira, quien ha asegurado que esta diversidad es una "fortaleza que hay que seguir potenciando".

EL PUERTO DE CÁDIZ Y MÁLAGA RECIBEN EL MAYOR FLUJO DE PASAJEROS Y CRUCEROS

Según los últimos datos, el Puerto de Cádiz es el que más pasajeros (255.170) y cruceros (158) ha recibido en toda la comunidad, con un incremento del 21,5 y 12% en relación a 2025, respectivamente, y le sigue el Puerto de Málaga con 199.529 personas (-5,3%) y 143 embarcaciones (-3,3%).

Por su parte, la terminal de Motril (Granada) ha aumentado en un 91,6% su tráfico de cruceristas, con 40.630 personas, cifras muy similares a las registradas en el cómputo total de viajeros de 2025, mientras que el número de barcos que han realizado escala corresponde a 26 (+8,3%). Unos datos que, según fuentes de Turismo, podrían relacionarse con la apuesta de la compañía Norwegian Cruise Line por incluir el puerto motrileño en su programación.

Igualmente, el Puerto de Sevilla ha recibido 46 escalas (+12,2%) durante los primeros seis meses de 2026, lo que ha implicado la llegada de 11.635 pasajeros a la ciudad (+2,9%).

Aparte, el muelle de Almería ha documentado 3.561 cruceristas, lo que constata un dencenso del 37,3% en relación al periodo anterior analizado, después de que el número de barcos hayan disminuido un 7%, con 13 cruceros hasta junio.

En esta línea, el Puerto de Huelva destaca por haber registrado 1.122 viajeros, lo que representa una caída del 44,3% con respecto al año anterior y ha acogido nueve escalas en total.

LA ASOCIACIÓN SUNCRUISE DESTACA UN CRECIMIENTO GENERALIZADO

Por su parte, la directora de Asociación Suncruise, Esther Molina, ha destacado que existe un "crecimiento generalizado" en materia del tráfico de cruceros, ya que puertos como Motril, Huelva o Almería están desarrollando actualmente "importantes proyectos de integración puerto-ciudad". También el contexto bélico en zonas de Oriente Medio están favoreciendo las rutas de navieras en costas andaluzas y el mar de Alborán, ya que "hay un desplazamiento hacia destinos más seguros".

No obstante, Molina ha asegurado que los puertos andaluces "están preparados" para un aumento de este tipo de turismo, puesto que "se está haciendo lo necesario para recibir a estos buques sin afectar negativamente a las infraestructuras existentes y de la forma más sostenible posible".

En cuanto al perfil del crucerista, aunque no existen datos oficiales, la gerente sí ha trasladado que la estimación de gasto por persona en cada escala ronda "entre los 90 y 120 euros". Además, ha mencionado que la tripulación "también realiza numerosas compras mucho más domésticas y utilizan numerosos servicios" al permanecer "embarcados durante largos periodos de tiempo", por lo que Molina ha pedido "analizar todo lo que supone la llegada de un crucero a un puerto".

En este sentido, ha asegurado que el cliente "cada vez es más exigente y diverso", así que ha subrayado la "coordinación entre navieras y puertos". Así, ha explicado que "las escalas aumentan en mayor proporción que los pasajeros" lo que indica que "está creciendo el peso de los buques de lujo y ultralujo".

Por otra parte, ha afirmado que existe una tendencia "de desestacionalización" fuera de las temporadas de primavera y otoño, las "más importantes", debido al "clima privilegiado" y a la percepción de Andalucía como "destino seguro".

De esta forma, ha asegurado que el objetivo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para incorporar el tráfico de cruceros en sus servicios es "una gran noticia", ya que "se trata del tercer puerto de Europa" y la medida "demuestra que se están haciendo bien las cosas" con "escalas de cuceros anunciadas por primera vez a medio y largo plazo".