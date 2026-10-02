Gavira pide elecciones "mañana" y asegura que el Gobierno "no ha conseguido resolver" el problema de la vivienda

1122354.1.260.149.20261002135017 El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, atiende a los medios durante la visita a la segunda edición de San Diego Comic-Con. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha pedido que las elecciones generales "sean cuanto antes mejor" tras el posible rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos de vivienda presentados por el Gobierno, de los cuales ha señalado que "no solucionan" el problema de la vivienda.

"A mí me gustaría que las elecciones fueran mañana, si puede ser. Porque los españoles vamos a poner a este gobierno donde se merece, que es en la calle", ha indicado este viernes en una atención a los medios en Málaga tras su visita a la San Diego Comic-Con Málaga.

Sobre la situación de la vivienda, el también líder de Vox Andalucía ha puesto el foco en la falta de construcción y ha defendido la gestión de la Junta en la materia. "Está trabajando para que no solo se construya vivienda, sino para que además las personas que construyen viviendas y las personas que accedemos a las viviendas, pues tengamos todas las condiciones", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado las medidas fiscales anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en relación a la vivienda en el último Pleno del Parlamento andaluz.

"Lo que no es de recibo es que tengamos en España un gobierno que presuma de hacer cientos de miles de viviendas y luego la realidad es que lo único que han hecho es poner en un portal 800 viviendas. Así no se combate el problema de la vivienda", ha señalado.

Asimismo, ha criticado el "intervencionismo" del Gobierno central en política de vivienda y ha asegurado que esta postura "provoca el efecto contrario de lo que pretende". "Esas políticas ya han demostrado que no dan resultados y lo que tenemos que hacer es hacer otras. Construir y ayudar al que construye y al que vende y ayudar, por supuesto, al que compra, al que quiera acceder a una vivienda", ha subrayado.