El gerente de Smassa asegura que "no hay nada, es ruido mediático y nerviosismo preelectoral"

MÁLAGA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), Manuel Díaz, ha negado las presuntas irregularidades en el aparcamiento de Pío Baroja y ha asegurado que "no hay nada que ocultar, total transparencia, total colaboración".

"Aquí no hay nada, esto es ruido mediático, es ruido electoral, esto es campaña mediática en contra de la Smassa, del Ayuntamiento cuando no hay nada", ha apostillado, insistiendo en que hay "nerviosismo preelectoral".

Así lo ha señalado Díaz, que ha comparecido ante los medios este miércoles antes de que comenzara el pleno, donde también se ha debatido una moción en relación con Smassa --propuesta del PSOE-- y después de que la Fiscalía haya abierto diligencias de investigación por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de aparcamientos de la capital malagueña; en concreto relacionadas con las obras del parking de calle Pío Baroja, que fueron denunciadas por los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos. Se investiga si lo denunciado sería un delito de prevaricación administrativa.

En rueda de prensa, Díaz ha incidido en que la convocatoria es "necesaria" para "clarificar algunos asuntos" sobre la construcción del aparcamiento de Pío Baroja, sobre todo "por alguna información que está vertiendo el PSOE, que no es cierta y que supongo que es por desconocimiento o porque quieren mentir a propósito, pero espero que no sea esa la razón".

Díaz se ha remontado a los orígenes del aparcamiento, al tiempo que ha recordado que el PSOE, y después se unió Unidas Podemos, "siempre han estado en contra y han puesto todos los palos en la rueda". "No entendemos por qué, porque es un equipamiento que se lleva demandando en la barriada desde hace más de 20 años", ha dicho.

"Creo que es importante que el aparcamiento se termine cuanto antes, que los vecinos, comerciantes, restauradores, tengan la parte de rotación y residentes, cada uno la que le corresponde; es un bien para la ciudad y los ciudadanos y vecinos, que creo que es la función como gestores de lo público, servir al ciudadano".

De igual modo, ha aclarado en relación con poner toda la información a disposición de la Fiscalía, como reclaman los socialistas, que, "como siempre, el PSOE llega tarde y voy a explicar por qué, con documentos no con palabras", ha señalado.

En este punto, ha detallado que "desde el minuto uno nos pusimos a trabajar para aportar a la Fiscalía no sólo lo que nos pedía, sino mucha más información y mucha más documentación", ya que, ha dicho, "los primeros interesados en que la verdad salga a la luz somos nosotros y cuanto antes porque sabemos que no hay nada, que todo es mentira, que todo es ruido político".

"Estamos en precampaña, a meses de las elecciones y hay que distorsionar, sacando cualquier tema aunque no sea verdad", ha criticado, por lo que "somos los primeros interesados en aportar toda la documentación a la Fiscalía y que la verdad salga a la luz cuanto antes".

Ha insistido en que "desde el minuto uno" se pusieron a trabajar para preparar "toda la documentación y más que la Fiscalía nos pidió" y ha asegurado que "no hace falta que nadie nos inste a presentar ninguna documentación, desde el minuto uno estamos trabajando", ha defendido.

"No hay nada que ocultar, total transparencia, total colaboración, cuando antes que salga a la luz la verdad, es lo que queremos, aquí no hay nada, esto es ruido mediático, es ruido electoral, esto es campaña mediática en contra de la Smassa, del Ayuntamiento cuando no hay nada", ha apostillado.

En este punto, se ha referido a la presunta información que se había retirado de expedientes, como ha criticado el PSOE, y ha dicho que "nada más lejos de la realidad". "Si en algún momento se retira algún documento de la información que pida algún grupo en algún expediente es por un tema puramente procedimental y no de contenido y basándose en el reglamento general de protección de datos y la ley".

Así, ha dicho que pone "las dos manos en el fuego" tanto por la directora general de Alcaldía como por el coordinador general que "no tienen nada que ver en este tema, es un tema puramente técnico; en ningún momento intervinieron en el contenido de esos correos", porque "lo único que se eliminó y retiró de la información solicitada fueron los correos donde vienen datos personales de personas externas e internas de Smassa que se entendía que no eran necesarios ni trascendentes", ha aclarado.

Ha criticado, por tanto, que Pérez "no ha dicho la verdad" en relación con la eliminación de información. "Por qué miente Pérez", se ha preguntado.

Por otro lado, cuestionado sobre las declaraciones de la que fuera jefa de la oficina técnica de Smassa, Trinidad Rodríguez, que dijo en pleno que "advertí, personalmente, que tenía que negarme porque las cosas que se me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel" y aludió a un posible "acoso y presiones"; Díaz se ha remitido a la "discreción que obliga la comisión interna de la Smassa que se ha creado para tal efecto".

"Cuando llegue el momento y las conclusiones de esta comisión lleguen a su final se harán públicas", ha señalado el gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, añadiendo que ahora no era el momento.

Por último, en relación con el calendario de obra del aparcamiento, ha señalado que "el plazo que tenemos para terminación del aparcamiento no es dentro de dos años como dice el PSOE, es finales de febrero principios de marzo" de 2023, ha concluido.