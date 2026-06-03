El Gobierno asigna 24 millones en ayudas a la repotenciación eólica e hidroeléctrica a tres proyectos de Málaga

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, atiende a los medios en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Archivo

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha publicado el listado preliminar de los 149 proyectos seleccionados en la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular (Repoten 2), de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW.

La propuesta de resolución provisional incluye tres iniciativas de la provincia de Málaga, que recibirán en total 24.114.068 euros y se ejecutarán en los municipios malagueños de Ardales, Casarabonela y Casares, según ha indicado la Subdelegación en un comunicado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado "la apuesta" del Gobierno de España por "una política energética vinculada a las energías renovables que hacen de España una potencia en este sector, mejorando y modernizando nuestra red eléctrica".

Salas ha subrayado que "a través de estos proyectos con la ayuda del Gobierno se garantiza una mayor eficiencia energética con una reducción del número de aerogeneradores que a su vez mejorarán su funcionamiento".

En concreto, el proyecto de Casares, destinado a la repotenciación del parque eólico Los Llanos, recibirá una ayuda de más de 18 millones de euros (18.569.578 euros).

El de Casarabonela, que supondrá la repotenciación eólica del parque eólico 'Sierra de Aguas', recibirá una subvención de 3.042.252 euros. Finalmente, la iniciativa para la repotenciación eólica del parque eólico 'Sierra de Baños' que se llevará a cabo en Ardales, obtendrá una ayuda de 2.502.238 euros.

En España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha seleccionado provisionalmente 149 proyectos para este programa, destinado a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW.

La propuesta de resolución provisional incluye 80 iniciativas de modernización de aerogeneradores y 69 de renovación tecnológica y ambiental de plantas hidroeléctricas de hasta 50 MW, que se repartirían por casi todo el territorio nacional. Puede consultarse aquí.

Dotada con 512 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una ampliación presupuestaria del 75% para satisfacer la elevada demanda, esta segunda edición "refuerza la adecuación tecnológica impulsada por la primera convocatoria, en la que ya se adjudicaron 186 millones".

De este modo, han valorado, "se garantiza una mayor eficiencia energética con una reducción del número de aerogeneradores y con capacidad de operar en modo 'grid forming', tanto en el parque eólico español, como en un número significativo de centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño".