El Gobierno cede al Ayuntamiento de Vélez-Málaga un tramo de la N-340A

Tramo de la N-340A cedido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga la titularidad de un tramo de la carretera N-340A, entre el kilómetro 262,7 y el 269,3, correspondiente al tramo entre Benajarafe y Almayate.

La longitud total de los tramos es de 6.600 metros y la superficie estimada de 149.325 metros cuadrados (m2), según han señalado en un comunicado.

La cesión se hizo efectiva el día 6 de febrero de 2026, tras la firma del acta por ambas partes. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga de esta forma asume la titularidad del tramo reseñado, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, siendo a partir de ahora el responsable de su conservación y mantenimiento.

Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.

La transferencia de titularidad se ha realizado al amparo de las condiciones establecidas en los artículos 5 y 49 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y en el artículo 127 de Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.