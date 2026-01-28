Archivo - Juzgados de Marbella, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno creará 21 plazas judiciales en la provincia de Málaga en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como la Audiencia Provincial. Se trata "de la mayor creación de plazas judiciales en la provincia en un solo año en la historia abordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".

Así lo han asegurado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga en una nota, en la que han señalado que en concreto se crean dos plazas de magistrado/a en las secciones cuarta y quinta de la Audiencia Provincial, correspondientes al orden civil; siete plazas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Málaga y dos en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Fuengirola.

También se creará una plaza en la Sección Civil de los tribunales de Instancia de Torremolinos y de Marbella; y otra en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga; además de una plaza en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Málaga.

Asimismo, se creará una plaza en la Sección Civil y de Instrucción de los tribunales de Instancia de Estepona, de Torrox, de Vélez-Málaga y de Antequera; así como dos plazas en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Málaga.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado que "es una cifra histórica de ampliación de la planta judicial que viene acompañada de un refuerzo constante en la plantilla judicial en los últimos años". "De esta forma, se constata con esta medida el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la mejora de los servicios públicos que viene abordando desde 2018", ha dicho.

"Esta iniciativa viene a ser un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía", ha subrayado el subdelegado del Gobierno en la provincia.

En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país (95 en Andalucía), "un récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", han indicado desde la Subdelegación. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 50.000 euro. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones euros.

De las 95 nuevas plazas para Andalucía, 81 serán para tribunales de instancia (TI) y ocho para audiencias provinciales. Entre los TI que se verán reforzados están los de las ocho capitales de provincia andaluzas.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.

Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.

El ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.