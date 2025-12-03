Gobierno permite a entidades locales de Málaga usar superávit de 2024 en Inversión Financieramente Sostenible hasta 2027

Archivo - Salas ha dicho que "con el Gobierno de Pedro Sánchez tanto las entidades locales como las comunidades autónomas están recibiendo las mayores transferencias de financiación de la historia" - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes un Real Decreto-Ley por el que se permitirá a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027.

Así pues, y según destacan desde la Subdelegación en Málaga, todos los ayuntamientos de la provincia que cuentan con remanentes de tesorería del año 2024, así como la Diputación de Málaga se podrán beneficiar de esta medida.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha resaltado "la voluntad de mejora constante en materia de financiación de las entidades locales y las comunidades que demuestra el Gobierno de España, algo que se materializará en proyectos que deben mejorar la vida de las personas y el desarrollo de los municipios y provincias".

Salas ha dicho que "con el Gobierno de Pedro Sánchez tanto las entidades locales como las comunidades autónomas están recibiendo las mayores transferencias de financiación de la historia, siendo en el caso de las entregas a cuenta por la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de un 40% más que en 2018 alcanzando la cifra récord de 870 millones de euros en 2024".

El subdelegado del Gobierno ha indicado que "estamos por tanto ante el Gobierno más municipalista que ha existido hasta ahora, siendo sensible a las necesidades de las corporaciones locales y que éstas redunden en la mejora de la vida de los ciudadanos"

OBJETIVOS DEL REAL DECRETO-LEY

Con el referido Real Decreto-ley se pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años.

De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como de las Entidades Locales, se podrán destinar a las llamadas IFS, que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público. Todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027.

Asimismo, en el caso de que un proyecto de IFS no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026.