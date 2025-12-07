El Gobierno y la plataforma Bosque Urbano abordan la conexión de la MA-20 con el Bulevar Adolfo Suárez de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, junto con Pedro Francisco Sánchez y Antonio Lozano, portavoz y vocal de la Plataforma Ciudadana Bosque Urbano, respectivamente. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de la Plataforma Ciudadana Bosque Urbano en la que han abordado la conexión del Bulevar Adolfo Suárez de Málaga capital con la carretera MA-20.

Según ha informado el Gobierno en una nota, Javier Salas ha mantenido el encuentro con Pedro Francisco Sánchez y Antonio Lozano, portavoz y vocal del colectivo respectivamente. Durante el mismo, el subdelegado ha explicado a los miembros de la plataforma ciudadana que la conexión del Bulevar Adolfo Suárez de Málaga capital con la carretera MA-20 no cumple los requisitos de la normativa de carreteras.

De este modo, el primer informe técnico que así lo constata es el informe sectorial de la Dirección General de Carreteras en relación con el actual Plan General de Ordenación Urbana vigente de la ciudad de Málaga, que data de 2011. Posteriormente, sendos informes también de la Dirección General de Carreteras a instancias del Ayuntamiento de Málaga en 2020 y en 2024 así lo reiteran, ya que dicho enlace no cumple la normativa vigente de Carreteras al no respetarse la distancia de seguridad entre enlaces consecutivos.