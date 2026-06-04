Gobierno resuelve 88,4 millones para la reconstrucción de daños por borrascas en 45 municipios y Diputación de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado este jueves que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya ha resuelto la concesión de 88,4 millones de euros destinados a 45 municipios y a la Diputación Provincial para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó la provincia de Málaga entre noviembre y febrero.

De esta forma ya se ha alcanzado al 77,5% de las entidades locales que pueden acogerse a las ayudas al 100% para las reparaciones de daños por las borrascas.

Salas ha destacado "el intenso trabajo del Gobierno para resolver la mayor parte de las solicitudes" y ha recordado que "el número final de ayudas resueltas será más elevado porque aún hay expedientes de diversas entidades locales que se encuentran en fase de resolución".

El subdelegado del Gobierno ha asegurado que "el Gobierno de España reaccionó de manera inmediata ante una situación extraordinaria, primero para la protección de las personas", con un despliegue de más de 1.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además de efectivos de diferentes organismos del Gobierno de España como el Ministerio de Transportes, Transición Ecológica, Ciencia y Universidades y Política Territorial, junto a la máxima colaboración con la Junta de Andalucía, administración competente en la emergencia.

Una vez finalizada la emergencia, el 7 de febrero, Salas ha recordado que "el Gobierno destinó una cantidad récord para ello, 7.000 millones de euros en ayudas para todos los sectores afectados: desde particulares a autónomos pasando por ayuntamientos".

Las ayudas que están englobadasa en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

De esa cantidad, "una parte importante está destinada a los ayuntamientos, concretamente 2.000 millones para el arreglo de las instalaciones municipales y para la construcción de infraestructuras que prevengan inundaciones y avenidas", cifra en la que se engloban, ha explicado Salas.

ACTUACIONES FINANCIADAS

Entre las actuaciones ejecutadas con estas ayudas caben destacar la reparación de calles, carreteras y caminos; la reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados; la restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención.

Así como otras obras de prevención como el encauzamiento de ramblas que atraviesan poblaciones, el desvío de cauces, la separación de pluviales, diques, canalizaciones y colectores.

De hecho, ha subrayado Salas, "todo esto supondrá un impulso a la economía municipal y local, ya que serán los propios ayuntamientos quienes promueven los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, lo que previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo".

Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, además de cubrir de forma extraordinaria el 100% de la actuación, "permitiendo que las entidades locales no tengan que afrontar gasto alguno", el subdelegado del Gobierno ha destacado que los municipios recibirán un anticipo del 100% de la subvención "para evitar menoscabo en su tesorería".

Y, además, tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención "que hagan más resiliente al municipio de cara a futuras borrascas".

También se incluye la posibilidad de impulsar "infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe y la economía y se daría un impulso a la economía municipal y local, ya que los ayuntamientos serán los encargados de promover los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, lo que supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo".

Para estas obras se ha ampliado el período de ejecución a tres años, "lo que refuerza la empatía del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud", subraya el subdelegado del Gobierno.

Finalmente, Salas ha recordado que "se flexibiliza la regla de gasto de los ayuntamientos para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen dentro del límite establecido, permitiendo utilizar el superávit correspondiente a 2025".

Los municipios beneficiados por estas ayudas son: Almáchar; Alcaucín; Alfarnate; Algarrobo; Algatocín; Alhaurín de la Torre; Almargen; Alozaina; Alpandeire; Árchez; Archidona; Arriate; Atajate; Benadalid; Benalauría; Benaoján y Benarrabá.

Además de Campillos; Cañete la Real; Cartajima; Casares; Coín; Comares; Cortes de la frontera; Cuevas Bajas; Cuevas del Becerro; Faraján; Frigiliana; Fuente de Piedra; Istán; Jimena de Líbar; Jubrique; Moclinejo; Montejaque; Ojén; Parauta; Periana; Pizarra; Ronda; Sedella; Serrato; Teba; Tolox; Villanueva de Tapia, La Viñuela y la Diputación Provincial de Málaga.