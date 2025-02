El Gobierno rinde homenaje a García Caparrós en Málaga en un acto presidido por la vicepresidenta María Jesús Montero

Sumar mantiene sus críticas al PSOE por no permitir junto al PP la desclasificación "con nombres" de los documentos sobre el asesinato

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a presidir este próximo jueves, 27 de febrero, el acto de homenaje a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño que murió asesinado por un disparo de la Policía en la manifestación proautonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977. El acto se va a celebrar en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, lleva a cabo este homenaje mediante una Declaración de Reconocimiento y Reparación. De esta forma, reconocerá como víctima del posfranquismo al sindicalista malagueño que murió asesinado con 18 años.

A este acto asisten también las tres hermanas de Manuel Caparrós y una representación de la familia, así como el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha invitado a todas las instituciones de la provincia (Junta de Andalucía, Diputación provincial y Ayuntamiento), diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, concejales del Ayuntamiento de Málaga, miembros de la Judicatura, miembros de la Administración General del Estado, responsables policiales y del Ejército, sindicatos, asociaciones relacionadas con la Memoria y Culturales así como a colegios profesionales.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que "el Gobierno cumple así con un acto de justicia con Manuel José García Caparrós y demuestra la voluntad de seguir trabajando para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en lo que respecta a la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

CRÍTICAS DE SUMAR

Se da la circunstancia de que este homenaje va a tener lugar un día después de que el grupo parlamentario plurinacional de Sumar, a través de su diputado por Málaga en el Congreso y coordinador regional de IU Andalucía, Toni Valero, haya anunciado que su grupo irá a la Comisión de Secretos Oficiales en caso de que no se desclasifique la documentación en torno a este suceso incluyendo los nombres de los implicados.

Así, en rueda de prensa este miércoles en el Congreso de los Diputados Valero ha criticado que la Mesa del Congreso de los Diputados "se negó a una desclasificación efectiva, ya digo, sin tachones, sin omisiones", y por tanto ha anunciado que pedirán "una reconsideración de esa decisión".

"Porque, efectivamente, cincuenta años después no hay razón que justifique que no sepamos lo que ocurrió", ha dicho y ha afirmado que "los protagonistas de aquello o está fallecidos o ya, evidentemente, no están en servicio".

"Porque no se vulnera el derecho de nadie por saber los nombres, lo que sí se está vulnerando es el derecho a saber la verdad y a la reparación de Manuel José García Caparrós. Y si esta reconsideración no es tomada en cuenta, no es satisfactoria, pues, evidentemente, tendremos que ir a la Comisión de Secretos Oficiales y tendremos que pedir al Consejo de Ministros que desclasifique esa documentación", ha concluido.

En el mismo sentido se pronunció la diputada de Sumar Esther Gil, que ha dicho que "de nada sirve aprobar leyes de memoria democrática si después desde la mesa del Congreso de los Diputados se ponen obstáculos y argumentos jurídicos endebles para no cumplir con esta reclamación".

Tras explicar los argumentos expuestos al respecto en un informe, se mostó crítica y concluyó: "En cualquier caso, esto responde también a la voluntad política de hacer justicia, verdad y reparación, a la cual el PSOE y el PP no se atienen y siguen bloqueándonos el acceso no solo al asesinato de Caparrós, sino a todo el periodo de la transición democrática".