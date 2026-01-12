Gobierno señala que ya hay planes para mejorar la A-7 en Málaga y critica que PP siga con estrategia de "sobreactuación"

Archivo - Carretera de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España "ya tiene en marcha los planes para mejorar la A-7 oriental y occidental" en Málaga "y también para realizar el tren de la Costa", por lo que desde el Ejecutivo han criticado que el PP continue "con su estrategia de sobreactuación, lo que le convierte en un eterno día de la marmota".

Así lo han señalado fuentes del Gobierno en Málaga, a raíz de que el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, haya pedido al Ejecutivo que fije un calendario de actuaciones en la A-7 "para paliar los atascos" y que lo ejecute a lo largo de 2026, criticando que la provincia "acumula siete años de abandono inversor por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

"El PP es el partido que jamás ha hecho nada para mejorar la movilidad en la provincia de Málaga. No lo hizo cuando gobernó en Moncloa, ni lo está haciendo desde la Junta de Andalucía y el resto de administraciones que gobierna", han señalado dichas fuentes del Gobierno.

Al respecto, han apuntado que el Gobierno de España "es el único que ha propuesto medidas y soluciones en las mesas de movilidad en la provincia de Málaga y ninguna de las administraciones dirigidas por el PP ha propuesto absolutamente nada".