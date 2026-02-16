González de Lara dice "echar en falta" planes del Gobierno para mejorar el mantenimiento de red ferroviaria

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, mantiene una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. - María José López - Europa Press

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha dicho este lunes que echa en falta "una actuación urgente, diligente, por parte del Ministerio, no ya para la precisión de la conectividad en Andalucía, que es vital; sino incluso de reconocer los errores y, sobre todo, de establecer unas pautas, unos planes de choque, medidas preventivas para evitar no solo accidentes, sino para mejorar esa logística y el mantenimiento de todo lo que es la red ferroviaria".

"Esto va de dinero y esto va de inversión y va de voluntad política, de intentar que las infraestructuras en nuestro país no se nos caigan", ha señalado, aludiendo a la red ferroviaria, a la viaria y también a la red energética.

Sobre esto último, ha dicho que "no vemos inversión proporcionada a la demanda". "Nos estamos jugando el futuro, las inversiones que pueden venir a Andalucía", ha abundado, advirtiendo de nuevo sobre que "las pérdidas pueden ser muy superiores sino se adaptan decisiones de manera urgente".

Por otro lado, en relación con la fecha dada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación con que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba), ha incidido en que "ojalá fuera", ya que "posibilita que las familias, las empresas, los directivos puedan hacer previsión para poder acceder y poder utilizar la alta velocidad".

"Esto requiere también el rigor del mantenimiento. No basta con abrir la línea, hay que abrirla bien para que no sean cinco horas de viaje. Tenemos que ser serios", ha abundado, y ha insistido en que el primer paso es la reapertura, luego habrá que ir viendo y regularizando la situación, pero "a partir de ahí lo que queremos es recuperar la normalidad, recuperar la confianza y recuperar sobre todo la certeza en una infraestructura extraordinaria, que durante décadas ha sido modélica en toda Europa". "Lo que queremos es recuperar esa confianza y que, lógicamente, Andalucía no se quede atrás", ha apostillado.

Así lo ha señalado el presidente de la CEA en Málaga donde se ha reunido con la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, para analizar el impacto económico que ha provocado en la comunidad la desconexión ferroviaria de Andalucía con Madrid.