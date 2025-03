Gracia Querejeta expone la violencia filioparental y la fortaleza del amor en 'La buena suerte' en el Festival de Málaga

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se ha proyectado 'La buena suerte', el último proyecto de la directora Gracia Querejeta que compite dentro del marco Largometrajes Sección Oficial de este 28º Festival de Málaga y que está basado en la novela homónima escrita por Rosa Montero.

En su presentación, moderada por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez, la directora ha estado acompañada de los reconocidos actores Hugo Silva y Miguel Rellán; la actriz coprotagonista Megan Montaner; la escritora de la novela en la que está adaptada el largometraje, Rosa Montero, así como del productor Gerardo Herrero, según ha informado la organización del certamen en una nota de prensa.

Al inicio de la presentación, Querejeta ha querido expresar su "felicidad e ilusión" de volver a un Festival de Málaga al que ha estado acompañando desde su primera película. Además, la directora ha explicado también el reto que le supuso adaptar al cine la novela de Rosa Montero cuando Gerardo Herrero se lo propuso. "Me entró un poco de pánico, ya que recordaba la obra muy compleja y llena de matices", ha afirmado.

Asimismo, la directora ha querido remarcar que no todo lo que está en la novela se plasma en la película, sino que está enfocado más en su "interés narrativo". De llevar a cabo esa adaptación, ha detallado la facilidad y complicidad que ha tenido con Montero, de quien ha destacado su "generosidad y comprensión".

"El desafío fue enseñarle el guion y aún recuerdo la sensación de alivio cuando me dio el visto bueno", contaba la directora del que ha sido un "proceso delicado, pero al mismo tiempo fructífero y divertido", ha manifestado Querejeta.

Por su parte, Rosa Montero, gran aficionada al cine, ha coincidido con la directora incidiendo en la importancia de no realizar un calco audiovisual de su obra escrita. "No me interesa ser fiel a una novela, sino que esta sea el estímulo o el escalón para que un autor cree su propia obra cinematográfica en la que sea capaz de transmitir las sensaciones de esa novela", ha declarado.

Asimismo, el productor ha destacado también la capacidad de Gracia Querejeta, a la que se ha sumado a "un buen casting y una buena financiación" para permitir un rodaje entre Navarra, La Rioja y Madrid para conseguir un producto final que asegura que "gustará al 95% de los espectadores".

La trama, que narra la situación de un hombre que deja todo para empezar una vida nueva, combina dos vertientes temáticas, según ha detallado Querejeta. Por un lado, la violencia filioparental, entendida como "aquella que los hijos ejercen sobre sus padres, tan poco tratada en el cine". "La fortaleza que proporciona el amor, sobre todo en las situaciones más desesperadas, es la otra base en la que este largometraje se apoya", ha explicado la directora.

"Una cosa que me gustó mucho es como el personaje huye de su situación", ha comentado el actor Hugo Silva sobre su personaje, del que ha desgranado "ese viaje de alguien que toma una decisión pero al que su realidad se va imponiendo". Algo en lo que ha concordado Mega Montaner, quien también ha tomado "como desafío" encarnar un papel de de un personaje transformado desde la novela con "un mundo narrativo diferente".