La gran final de las series mundiales de triatlón se celebrarán en octubre de 2024 en Málaga

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga será el epicentro del Triatlón Mundial del 17 al 20 de octubre de 2024, toda vez que la capital de la Costa del Sol albergará en Muelle Uno la gran final de las series mundiales.

Se trata de la prueba más importante del calendario internacional en triatlón. Este pasado domingo, en Pontevedra, sede de la gran final de este año, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, recogía la bandera que simboliza el traspaso entre las sedes organizadoras. Es la primera vez que este relevo de da entre dos ciudades del mismo país.

Como antesala, el próximo 21 de octubre de este año, Málaga va a acoger en el mismo escenario el 'Test Events', que lo conforman otras tres competiciones de triatlón: el Protour Fetri, la Copa del Mundo de Paratriatlón --valedera para la clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024--, y la competición para los más pequeños, Pho3nix Kids, de la mano del campeón mundial y premio Princesa de Asturias Javier Gómez Noya.

Tanto la gran final como el 'Test Events', que moverán hasta Málaga a miles de personas, están organizados por la Federación Española de Triatlón con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación provincial de Málaga, y la Autoridad Portuaria de Málaga.

La gran final de las series mundiales constará de seis pruebas: élite masculino; élite femenino; sub 23 masculino; sub 23 femenino; Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico (en ambas categorías: masculino y femenino, respectivamente); y competición de los grupos de edad (no profesionales).