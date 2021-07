'Gran Hotel de las Reinas', show protagonizado por las mejores drag Queens, inicia en Torremolinos su gira por España

MÁLAGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Gran Hotel de las Reinas', un show protagonizado por las mejores drag Queens del momento, inicia en la provincia de Málaga su recorrido por toda España durante los próximos meses, en concreto con una premiere en Starlite en Marbella y durante el mes de agosto en Torremolinos.

Atresmedia y Locamente han presentado este miércoles la llegada a Torremolinos de este espectáculo de variedades donde cabe el baile, el humor, música en directo, 'lypsinc', looks espectaculares, provocación, sorpresas y la participación del público. Un show que estará presentado por la Supremme de Luxe, que actuará como maestra de ceremonias.

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, el director general de Atresmedia Eventos, Pablo López-Barajas, el CEO de Locamente Factory, Ferrán Poca, y la drag Pupi Poisson han presentdo este espectáculo que llega a la localidad de la Costa del Sol el próximo 31 de julio y permanecerá hasta el 28 de agosto.

El objetivo de este espectáculo es que "el espectador se olvide de todo durante más de dos horas", además de "celebrar la diversidad y que será pionero en ofrecer un show totalmente protagonizado por drag queens de primer nivel en los principales teatros de nuestro país". "Todo el mundo es bienvenido", han indicado.

Con Paca la Piraña, actriz revelación de la serie 'Veneno', como recepcionista del hotel, por el escenario pasarán las drags Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

El espectáculo verá la luz por primera vez, con una premiere exclusiva, el próximo 29 de julio en Starlite Catalana Occidente de Marbella con un show único y especial. Luego aterrizará en el Auditorio de Torremolinos los días 31 de julio y 7, 14, 21 y 28 de agosto.

"Este verano se abre de nuevo la ciudad, una ciudad en la que nadie se esconde porque somos un espacio donde cada uno puede expresar su libertad y diversidad. Por ello el 'Gran Hotel de las Reinas' será una actividad complementaria fundamental que se suma al turismo, porque no somos solo un destino de sol y playa, aquí la gente viene a disfrutar, a ser feliz y emocionarse, así que tenía que comenzar la gira aquí", ha explicado el alcalde.

Por su parte, el director general de Atresmedia Eventos, Pablo López-Barajas, ha asegurado que "no había otro lugar mejor para comenzar esta gira que Torremolinos". "Vamos a dar visibilidad a unas artistas que llevan años trabajando pero parece que lo que no sale en la tele, no existe. Ahora con esta apuesta y esta forma de entretenimiento en televisión, se les reconoce", ha explicado.

El CEO de Locamente Factory, Ferrán Poca, ha asegurado que tenían "el ojo echado a Torremolinos porque habíamos visto su gran apuesta por la diversidad y fue un clarísimo 'match' entre la ciudad, el Ayuntamiento y nosotros", ha manifestado.

Por último, la drag Pupi Poisson ha expresado los nervios y emoción que albergan todas las participantes del espectáculo. "Hemos estado escondidas en los bares y estamos deseando dar lo mejor de nosotras. Va a ser un antes y un después en Torremolinos y en España", ha culminado.

Tras los espectáculos en Marbella y Torremolinos, el show girará por otras zonas de España durante los próximos meses. Así, el siguiente lugar será Barcelona, el Teatro Coliseum, los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de septiembre. El 30 de ese mes y el 1, 2 y 3 de octubre estará en Valencia, en concreto en el Teatro Olympia.

Además, del 7 al 31 de octubre el espectáculo llega a Madrid, al Espacio Delicias; los días 5 y 6 de noviembre estará en Vigo en el Auditorio y el 25, 26 y 27 de noviembre en el Palacio de Congresos de Gran Canaria.