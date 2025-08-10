El 'Green solidario' de Málaga suma récord de participación y supera los 30.000 euros de donaciones

El 'Green solidario' suma récord de participación y supera los 30.000 euros de donaciones - REAL CLUB GUADALHORCE DE GOLF

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Guadalhorce de Golf ha batido récord de participación y de donación en la novena edición del 'Green Solidario', una apuesta del club en apoyo de ONG.

En concreto, en esta edición se han concentrado 853 jugadores que se han repartido en los cuatro torneos, y se ha superado los 30.000 euros en donaciones que serán repartidos entre todas las entidades, que son Nuevo Futuro Málaga, Fundación Vicente Ferrer, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec).

El presidente del Club de Golf, Ángel Gancedo, ha asegurado que "para nuestro club es todo un orgullo superar año tras año, la participación de jugadores y también superar las donaciones que van recibir estas entidades".

"Todas estas organizaciones solidarias merecen todo nuestro reconocimiento, son causas que realizan una labor encomiable a favor de muchas personas que se encuentran en situaciones complicadas, y para nuestro club es una gran satisfacción el seguir apoyando a la sociedad malagueña más necesitada", ha apuntado.

Desde hace nueve años, el Real Guadalhorce Club de Golf se vuelca con esta iniciativa solidaria para mostrar su compromiso y el de sus socios con cuatro causas "que merecen el apoyo de la sociedad malagueña y de sus instituciones".

El 'Green Solidario' es un circuito de cuatro torneos que está consolidado ya que cada año crece en calidad, participación y compromiso.

"Contamos con el apoyo de la Diputación Provincial, del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y de numerosos patrocinadores que se suman a la iniciativa solidaria del club Guadalhorce y de sus socios", ha expresado.

Gancedo también ha destacado "la implicación total con este proyecto de los voluntarios y de las entidades solidarias, que trabajan de manera coordinada para mejorar año tras año", además de agradecer los patrocinios de las empresas.

"Desde la Fundación Vicente Ferrer con su compromiso con la infancia y las personas vulnerables, pasando por Nuevo Futuro con sus ayudas a los niños y niñas y jóvenes que han sufrido situaciones adversas dentro de su núcleo familiar, hasta AECC y Fmaec referentes entidades en la Lucha contra el cáncer, son todos unos objetivos a los que nos sumamos desde Guadalhorce Golf y del que nos sentimos orgullosos de colaborar", ha afirmado.

Además, ha incidido en que "desde nuestro club siempre estaremos dispuestos a contribuir en la ayuda a estas organizaciones que tienen todo nuestro respeto y admiración por su gran labor social".