Gregorio Luri destaca en Málaga la brecha en el rendimiento académico por género y tipo de centros educativos

Manuel Márquez, director de CESUR en Málaga; Ana Martínez, moderadora del encuentro; Diego Palacios, director del IES Martiricos; y Marcos Tello, director pedagógico del Colegio Madre Asunción, y Gregorio Luri, profesor y filósofo. - CESUR

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, a través del Círculo de Educación y Sociedad, CEYS, su think tank de innovación educativa, ha celebrado el encuentro 'Bienestar emocional, dificultades en los centros: Miradas desde el aula con Gregorio Luri' en la Sala de Cultura de Cajamar en Málaga.

Esta sesión, organizada con la colaboración de Hidral y dirigida a la comunidad educativa, ha contado con la ponencia del filósofo y profesor Gregorio Luri, una de las voces más destacadas en el debate sobre la educación en España.

Además, han participado en el encuentro dos profesionales con experiencia directa en el aula: Diego Palacios, director del IES Martiricos, y Marcos Tello, director pedagógico del Colegio Madre Asunción.

Así, tal y como expuso el filósofo, y en línea con las declaraciones de Andreas Schleicher, creador del informe de PISA, existe un fenómeno en el que "los estudiantes se han convertido en consumidores, los maestros en proveedores de servicios y los padres en clientes".

Luri defendió que "no hemos de perseguir el bienestar de nuestros alumnos a expensas de sus conocimientos académicos, sino por medio de estos" y, en este sentido, se refirió a los resultados de Andalucía en el Informe PISA 2022 en alumnos de 15 años, poniendo de manifiesto la urgencia de actuar en el sistema educativo.

También señaló que, en la asignatura de Matemáticas, Andalucía se sitúa únicamente por encima de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Asimismo, subrayó las significativas divergencias internas reveladas por PISA en años anteriores. "Existe una notable brecha de género: mientras que en Comprensión Lectora las alumnas superan a sus compañeros varones en 24 puntos, en Matemáticas son los alumnos quienes se colocan 11 puntos por encima de las chicas".

El análisis también abordó las diferencias según el tipo de centro. Los centros privados obtienen resultados consistentemente superiores a los públicos en las tres áreas evaluadas: 35 puntos por encima en Matemáticas, 33 puntos en Lectura y 31 puntos en Ciencias.

A estas diferencias se suma el impacto del nivel educativo familiar: la distancia entre los hijos de padres con titulación universitaria y aquellos con estudios elementales o sin estudios es de 52 puntos en el global de las pruebas.

El cúmulo de estas variables dibuja escenarios de extrema desigualdad, según Luri, quien, para contextualizar esta magnitud, recordó que la OCDE considera que una diferencia de 25 puntos equivale aproximadamente a un curso escolar.

BIENESTAR EMOCIONAL EN LAS AULAS

Por otro lado, durante su intervención Gregorio Luri hizo hincapié en el "malestar notable" que se vive actualmente en la familia, la sociedad y la escuela e hizo un llamamiento especial a la atención sobre la fragilidad de los profesores, a consecuencia de cargas de trabajo insostenible, esfuerzo de apoyo administrativo, autonomía limitada y un salario inadecuado: el 50% de los profesores en nuestro país se declara estresado.

En este sentido, señaló que la clave para abordar el bienestar emocional en los centros educativos "reside en el bienestar emocional del propio profesor", ya que "el malestar docente es el malestar de los encargados de impartir educación emocional".

El profesor planteó la necesidad de introducir la esperanza y serenidad en la escuela, y animó a recuperar las palabras mágicas -- gracias, perdón y por favor-- y convertirlas en habituales en los centros de enseñanza. "Son palabras que ayudan a fomentar la amabilidad y la visión humanista de la vida", recalcó.

Además, Luri abordó otros aspectos que influyen en el bienestar emocional, como la necesidad de una correcta higiene del sueño, que permite al niño descansar, retener lo aprendido, cuidar el cerebro y dejarlo listo para el día siguiente, y la importancia de la amistad y el ejercicio físico.

Por último, finalizó su reflexión con una idea: "No hemos de perseguir el bienestar de nuestros alumnos a costa de sus conocimientos académicos, sino por medio de estos".

Por su parte, Diego Palacios y Marcos Tello coincidieron en señalar la "importancia" que tienen los profesores no sólo a nivel académico, también en la vida social y emocional de los estudiantes, "que muy habitualmente les trasladan preocupaciones personales que les afectan y que deben saber atender con sumo cuidado, con lo que muchos tienen una sobrecarga emocional, añadida a su labor diaria como docente".