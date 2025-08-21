La Guardia Civil investiga a dos personas por la captura ilegal de aves fringílidas en Macharaviaya (Málaga)

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los servicios de prevención y protección del medio natural, ha investigado a dos personas, de 62 y 72 años, por un delito contra la fauna silvestre tras ser sorprendidos utilizando medios no selectivos de captura en la localidad malagueña de Macharaviaya.

La actuación tuvo lugar el 19 de junio, cuando los agentes se encontraban por una zona conocida como Arroyo Porcin, del término municipal de Macharaviaya, localizando a dos individuos junto a una charca natural, zona habitual de paso y bebida de aves silvestres, manipulando medios ilegales para la captura de aves fringílidas.

Estas personas tenían desplegada una red vertical tipo "aguacero", de unos dos metros de anchura y cincuenta centímetros de alto, así como disponían en una jaula un ave fringílida viva utilizada como reclamo sonoro, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante la inspección se halló otra jaula con dos aves vivas de la misma especie, teniendo una de ellas un clavo atado a la pata izquierda para impedir su huida. Además, disponían de otras dos redes, tipo "copillo", una red vertical con cuatro cañas de mimbre entrelazadas y ocho clavos metálicos utilizados como anclaje.

Por todo ello, se procedió a la identificación de estas dos personas, vecinos de la zona de 62 y 72 años, siendo investigados por un delito contra la fauna silvestre.

Las aves intervenidas, pertenecientes al grupo de los fringílidos, están protegidas por la normativa nacional y europea y su captura está expresamente prohibida al no tratarse de especies cinegéticas. Esta actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria (Málaga).