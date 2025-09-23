La Guardia Civil de Málaga continúa los actos culturales y deportivos con motivo de la celebración de su patrona

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Málaga continúa desarrollando sus actividades culturales y deportivas con motivo de la celebración de los actos institucionales de la Patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar, que se están celebrando este año en la localidad de Cártama.

El pasado fin de semana se realizaron varias de ellas, tales como la IV Ruta motera, en la que participaron más de mil motoristas que recorrieron carreteras del Valle del Guadalhorce y de El Torcal de Antequera, volviendo al lugar de partida y continuando con la jornada de convivencia entre los moteros.

De igual manera durante el fin de semana también se celebraron los torneros de golf, fútbol y baloncesto, que contaron con una alta participación de ciudadanos.

El próximo fin de semana, la Guardia Civil continuará desarrollando nuevas actividades en la localidad de Cártama tales como la I Jornada de Convivencia y Ruta senderista, que tendrá lugar el 27 de septiembre, con salida a las 11 horas desde el Camino del Rio de la Estación de Cártama para realizar un recorrido circular de 5,5 kilómetros. La misma finalizará en el Área recreativa Riberas del Guadalhorce, donde tendrá lugar una degustación. El precio de inscripción es de diez euros e incluye la camiseta y comida. También hay posibilidad del dorsal 0 por cinco euros que no tiene derecho a camiseta, pero si a la degustación. Durante la actividad habrá exhibiciones de especialidades del cuerpo.

También, el sábado 27 de septiembre se celebrará un torneo de pádel en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Cártama, con comienzo a 9 horas hasta su finalización. El precio de inscripción en el campeonato es de diez euros, y a los participantes se les hará entrega de una camiseta conmemorativa.

Por último la IX edición de la Carrera Popular de la Guardia Civil de Málaga se desarrollará en Cártama el 28 de septiembre. La prueba comenzará a las 10.30 con salida y llegada en la Ciudad Deportiva de Cártama, donde los participantes recorrerán un circuito de ida y vuelta que abarca una distancia de 6,181 kilómetros. El precio de la inscripción en la carrera es de 15 euros, con posibilidad de colaborar con dorsal 0 aportando diez euros. Ambas modalidades darán derecho a la recogida de la camiseta conmemorativa.

A la finalización de la carrera tendrá lugar una demostración operativa de distintas unidades que la Guardia Civil tiene en la provincia de Málaga.

Además, el acto institucional tendrá lugar el próximo día 12 de octubre en el parque del Santo Cristo de Cártama y a su finalización se llevará a cabo un desfile por la Calle Rey Juan Carlos I y calles anexas de la localidad.

Los beneficios obtenidos en todas las actividades deportivas son a favor de varias asociaciones de la localidad que atienden, entre otras, a familias de personas con Alzhéimer o con cáncer infantil y/o juvenil.