La Guardia Civil organiza en Cártama (Málaga) actividades culturales y deportivas por la celebración de su patrona

Archivo - Imagen de archivo de la presentación de los actos, con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acompañado por el alcalde de Cártama , Jorge Gallardo, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Málaga organiza en el municipio de Cártama durante los meses de septiembre y octubre una serie de actividades culturales y deportivas con motivo de la celebración de los actos institucionales de la patrona del cuerpo armado, la virgen del Pilar.

El acto institucional tendrá lugar el próximo día 12 de octubre en el parque del Santo Cristo y a su finalización se llevará a cabo un desfile por la Calle Rey Juan Carlos I y calles anexas de la localidad.

Otro de los momentos más destacados de esta celebración tendrá lugar el día 18 de septiembre con el solemne izado de bandera que finalmente se llevará a cabo ese día a las 12.00 horas también en el parque del Santo Cristo, y en el que se realizará un homenaje a los guardias civiles retirados del cuerpo en el municipio con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Además del acto institucional, se han organizado diferentes actividades como son una ruta senderista, una carrera popular, una ruta motera, torneos de fútbol, baloncesto y golf, así como se van a realizar charlas para alumnos de los CEIP e IES de la localidad y a los mayores.

Los beneficios obtenidos en todas las actividades deportivas son a favor de las asociaciones Afacar (Asociaciónd e familiares de enfermos de Alzheimer); Amfacu (Asociaciónd e familias contra el cáncer infanto-juvenil); Cártama Incluye; Asociación Parroquial Divina Pastora de las Ánimas; y Asociación Virgen del Socorro.

El día 20 de septiembre se realizará la IV Ruta Motera de la Guardia Civil y la exposición de coches y vespas clásicas. La salida será a las 10 horas desde el Cártama Auditorio Cultural y a su finalización habrá una jornada con música, sorteos, exposiciones y más actividades. El precio de la inscripción es de 15 euros y existe la posibilidad de inscribirse en fila cero por el mismo precio que también incluye una camiseta del evento.

El mismo 20 de septiembre se celebrará un torneo de golf modalidad individual Stableford, en el Campo de Golf de Añoreta de la localidad de Rincón de la Victoria. Será a partir de las 9 horas. El precio de inscripción en el campeonato es de 75 euros e incluye Greenfee y comida. Las inscripciones se pueden realizar a través del teléfono 670856348.

El torneo de baloncesto se celebrará el próximo día 21 de septiembre, en la modalidad 3x3 y tendrá lugar en las canchas de la Ciudad Deportiva de Cártama. Será a partir de las 10 horas. El precio de inscripción en el campeonato es de cinco euros, y a los participantes se les hará entrega de una pulsera de la Guardia Civil. Las inscripciones de equipos se pueden realizar mediante WhatsApp en los números 691312353 y 670856348. Igualmente podrán inscribirse en el mismo pabellón hasta una hora antes del comienzo del torneo.

El día 27 de septiembre se llevará a cabo una ruta senderista por la localidad de Cártama, que partirá a las 11 horas desde el Camino del Rio de la Estación de Cártama para realizar un recorrido circular de 5,5 kilómetros. La misma finalizará en el Área recreativa Riberas del Guadalhorce, donde tendrá lugar una degustación. El precio de inscripción es de diez euros que incluyen la camiseta y comida. También hay posibilidad del dorsal cero. urante la actividad habrá exhibiciones de especialidades del cuerpo. La inscripción se puede realizar en el enlace https://www.dorsalchip.es/carrera/2025/9/27/I_Jornada_de_Con...

También el día 27 de septiembre se celebrará un torneo de pádel en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Cártama, que arrancará a las 9 horas. El precio de inscripción en el campeonato es de diez euros, y a los participantes se les hará entrega de una camiseta conmemorativa. Las inscripciones se pueden realizar mediante WhatsApp en los números 653873962 y 615244583.

Por último, la IX edición de la Carrera Popular de la Guardia Civil de Málaga se desarrollará en Cártama el 28 de septiembre. La prueba comenzará a las 10.30 con salida y llegada en la Ciudad Deportiva de Cártama, y los participantes recorrerán un circuito de ida y vuelta que abarca una distancia aproximada de seis kilómetros. El precio de la inscripción en la carrera es de 15 euros, con posibilidad de colaborar con dorsal cero. Ambas modalidades darán derecho a la recogida de la camiseta conmemorativa. La inscripción se puede realizar en el enlace https://www.dorsalchip.es/carrera/2025/9/28/IX_CARRERA_DE_LA...