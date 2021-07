Gustavo Santaolalla cerrará Mosma 2021, que trae en septiembre cuatro conciertos dedicados al cine y videojuegos

MÁLAGA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Movie Score Málaga (Mosma), festival internacional de música del audiovisual organizado por Málaga Procultura a través del Festival de Málaga, y el Ayuntamiento de Málaga, tendrá lugar del 9 al 12 de septiembre con cuatro conciertos dedicados a la música del audiovisual.

Las entradas para estos conciertos salen este martes a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket. La concejala de Cultura, Noelia Losada, ha presentado esta mañana la programación en el Teatro Cervantes junto con el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, y el coordinador artístico de Mosma, David Doncel.

Así, el programa comenzará el jueves 9 de septiembre en el Teatro Cervantes, a las 20.00 horas, con un concierto titulado 'Mística y épica en el cine'. Arturo Díez Boscovich dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga, que junto al Coro Ziryab interpretará bandas sonoras de películas que han sido creadas por grandes compositores de cine como John Williams (El patriota, La lista de Schidler), Ennio Morricone (La misión), Jerry Goldsmith (Rudy, Mulan), Hans Zimmer (Gladiator) y James Horner (Braveheart), entre otros. Las entradas tienen un precio único de 20 euros.

El viernes 10, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, a las 20.00 horas, tendrá lugar la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra dirigida por Isabel Rubio en un concierto dedicado a las 'Historias de mujeres'. El precio de la entrada es de 15 euros.

En él, podremos disfrutar de las bandas sonoras de 'Una joven prometedora', compuesta por Anthony Willis, que recibió una nominación al Bafta 2021 a la mejor BSO por este trabajo; Para 'Sama', de Nainita Desai, nominada al British Independent Film Awards mejor BSO; 'Gambito de dama', de Carlos Rafael Rivera, nominada all Emmy mejor BSO 2021; y 'Sangre', de la malagueña Paloma Peñarrubia, nominada al Premio Asecan 2021 a la mejor BSO.

por su parte, el sábado 11 el Teatro Cervantes vuelve a acoger un espectáculo a las 20.00 horas. Será el turno de la música de los videojuegos a cargo de la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra dirigida por Joan Martorell, con entradas a 20 euros.

Será un concierto tributo en el que se oirán algunas piezas míticas 'reimaginadas' por los directores y compositores Sergio de la Puente (Entrando en la red - Invasión alienígena - Reimaginando Tron y Space Invaders), Javier Bayón (Lucy in the Sky With Videogames - Reimaginando Super Mario Bros, Legend of Zelda, Pac-Man, Castlevania), Carlos Martín Jara (El lingote - Reimaginando Sonic the Hedgehog, The Secret of Monkey Island, Mortal Kombat, Wii theme, Plants vs Zombies), Dani Trujillo (El viaje del bloque - Reimaginando Tetris), los hermanos Ferrando (Virus Attack - Reimaginando Resident Evil), Luc Suárez (El club de la lucha - Reimaginando Street Fighter 2) y Óscar Senén (Juegos de guerra - Reimaginando Gears of War 2).

El espectáculo contará además con el estreno mundial de versiones de 'The Season of the Warlock' (Carlos Marín Jara); 'Reventure' (Daniel Parejo); 'Call of the Sea' (Eduardo de la Iglesia); 'Blasphemous' (Carlos Viola); 'Knack II' y 'Fornite' (Anthony Willis).

MOSMA MAESTROS

Por último, el concierto Mosma Maestros será la gran clausura de esta edición el domingo 12 en el Teatro Cervantes en una velada dedicada a la música de Gustavo Santaolalla, que recibirá el Premio Mosma Maestro 2021. Las entradas para este concierto, que empieza a las 20.00 horas, tendrán un precio único de 30 euros.

Dos Oscars, dos Baftas, un Globo de Oro y 19 Grammys son solo los más importantes galardones del multiinstrumentista, líder de Bajofondo, autor, productor y compositor Gustavo Santaolalla, uno de los más prolíficos y reconocidos músicos argentinos a nivel mundial y que ha producido e impulsado internacionalmente las carreras de Café Tacuba, Molotov, Juanes o Julieta Venegas, por mencionar algunos artistas.

En este concierto, con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich y con Juan Luqui (guitarra eléctrica), Santaolalla hará un repaso por toda su carrera, con un selección de sus canciones arregladas para orquesta sinfónica y algunas de sus bandas sonoras. Además realizará en primicia mundial el estreno de algunas piezas musicales de la banda sonora del videojuego The Last of Us y su continuación The Last of Us II .

El repertorio incluye: Suite Iñarritu (Amores perros + Biutiful), la suite Secreto en la montaña, la banda sonora de El libro de la vida, la banda sonora de Diarios de motocicleta, la suite The Last of Us I y II y algunas canciones como The Journey, Ando rodando, Te quiero te espero, No sé qué tienen mis penas y Pa'bailar de Bajofondo.