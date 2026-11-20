Los habitantes en Andalucía aumentarán hasta alcanzar los 9,36 millones en el año 2050. - IECA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población andaluza ascendería a medio plazo hasta llegar a los 9,36 millones en el 2050 según el escenario medio de proyección. A partir de ese momento, la población experimentaría un decaimiento, perdiendo en los 25 años siguientes 334 mil efectivos (9,02 millones de habitantes en 2075).

Según los resultados de la Proyección de la Población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2025-2075 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), todos los escenarios anuncian un fuerte cambio en la estructura por edades de la población andaluza, que experimentará un creciente envejecimiento poblacional.

En 2050, y siempre en el escenario medio, la proporción de mayores de 65 años llegaría a ser un 30,2% y la de mayores de 80 años un 10,4% (frente al 19,1% y 5,2% en 2025, respectivamente). Es decir, la relación entre población "jubilada" y población potencialmente activa (16 a 64 años) se alterará considerablemente, pasando de 3,5 adultos por cada persona de 65 o más años en 2025 a 1,9 en 2050.

A este envejecimiento poblacional contribuye el descenso en el número de nacimientos que la proyección prevé para los próximos años y que hace que la población menor de 16 años pase de 1,29 millones en 2025 (14,9% del total) a 1,27 millones en 2050 (13,6%).

Además de distinguir la población por sexo, edad y provincia de residencia, se ha introducido una cuarta variable relativa al lugar de nacimiento, lo que permite evaluar el impacto de la inmigración en la dinámica demográfica futura. En el escenario medio, el peso de la población nacida en el extranjero pasará del 13,1% en 2025 al 23,2% en 2050.

MÁLAGA SE CONVERTIRÍA EN LA PROVINCIA ANDALUZA MÁS POBLADA

Asimismo, las proyecciones provinciales muestran que las tendencias demográficas futuras no serán homogéneas en el territorio andaluz. En el escenario medio, seis de las ocho provincias aumentarían su población hasta 2050, mientras que las de Córdoba y Jaén registrarían pérdidas.

En concreto, los mayores crecimientos se concentrarían en Málaga y Almería, con incrementos aproximados del 20,7% y el 25%, respectivamente. Estas dos provincias también concentrarían buena parte del aumento de población previsto para el conjunto de Andalucía, con alrededor de 370.000 habitantes más en Málaga y 193.000 en Almería. Como resultado, Málaga se convertiría en la provincia más poblada de la comunidad autónoma, superando a Sevilla.

Sin embargo, la proyección de población para ámbitos subregionales es una proyección derivada de la proyección de la población de Andalucía y provincias 2025-2040 en su escenario medio.

Dichas proyecciones apuntan a una continuidad de los procesos de redistribución territorial de la población. Clasificando a la población según las Unidades Territoriales definidas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se prevé que las Ciudades Medias del Litoral experimenten el crecimiento demográfico más intenso entre 2025 y 2040, con un incremento de su población del 15,6%, más del doble del previsto para los Centros Regionales, que alcanzaría el 7,2%.

No obstante, en términos absolutos, los mayores aumentos de población se registrarían en los Centros Regionales, con 349 mil habitantes adicionales durante el periodo proyectado, frente a los 232 mil de las Ciudades Medias del Litoral. Por su parte, las Ciudades Medias del Interior mantendrían en 2040 unos efectivos poblacionales similares a los de 2025, mientras que los Centros Rurales prolongarían su pérdida de población, con una reducción prevista del 3,1%.

Por último, los mayores incrementos de población se esperan en municipios de un tamaño intermedio, entre 20 mil y 100 mil habitantes, en los que ya reside la tercera parte de la población andaluza. En 2040 los municipios entre 20 y 100 mil habitantes contarán con 267 mil habitantes adicionales. Muchos de estos municipios se encuentran precisamente en las áreas que ya se han identificado como más dinámicas: el litoral andaluz y las áreas metropolitanas de las grandes ciudades.