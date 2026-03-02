Hallado el cadáver de un excursionista desaparecido desde este domingo en Sierra Almijara, en la Axarquía de Málaga

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a vehículo - OPC - Archivo

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre que salió a hacer excursionismo y que permanecía desaparecido desde este pasado domingo ha sido hallado en un monte en el término municipal de Nerja, en la comarca de la Axarquía malagueña.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que también han precisado que al varón hallado este lunes se le venía buscando desde este pasado domingo; y que la autopsia al cadáver determinará las causas de la muerte.

Según información adelantada por Diario 'Sur' el hombre practicaba excursionismo por Sierra Almijara, era natural de Málaga y de unos 50 años de edad, y su familia habría dado la voz de alerta por su desaparición. El rotativo también señala que su muerte se podría haber debido a una caída.