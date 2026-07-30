Hallado otro cadáver de un joven en las costas de Málaga, el cuarto esta semana

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Otro cadáver de un joven ha sido hallado en la costa de Málaga, con lo que son cuatro las personas localizadas sin vida esta semana en diferentes puntos del litoral de la provincia malagueña.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación, este último cuerpo fue encontrado sobre las 17,00 horas de este pasado miércoles en alta mar por un velero frente al Puerto de La Duquesa en la localidad malagueña de Manilva.

La patrullera de Servicio Marítimo Provincial de Málaga Río Ter fue la encargada del rescate del cuerpo. Se trata de un hombre de 20 a 25 años, que vestía neopreno, bañador y una aleta, han precisado a Europa Press las fuentes.

Con esta son cuatro las personas encontradas sin vida en las costas de Málaga, en concreto en Mijas, Estepona y la zona de Sabinillas-Manilva; todas indocumentadas, por lo que se ha abierto una investigación para determinar si podrían corresponderse con migrantes.