Una mujer, herida grave con quemaduras tras el incendio de un ático en Torremolinos (Málaga)

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años ha resultado herida grave con quemaduras tras el incendio de un ático registrado a última hora de la tarde de este pasado viernes en Torremolinos (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20,20 horas en una vivienda de la calle Loma de los Riscos, momento en el que se recibieron las primeras llamadas de socorro en el teléfono 112, han informado en un comunicado.

De inmediato, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Entre los recursos sanitarios movilizados al lugar, dos UVI móviles y un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU).

Efectivos de los bomberos tuvieron que rescatar a la mujer del interior de la vivienda siniestrada, que resultó afectada en su totalidad. La víctima fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Regional de Málaga capital.