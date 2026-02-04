Herida con quemaduras leves una persona tras un incendio en una vivienda en Málaga capital

Archivo - Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este miércoles y ha tenido que ser atendida por quemaduras leves tras el incendio en una vivienda en Málaga capital.

Efectivos de Bomberos han intervenido en el incendio originado sobre las 16.10 horas en la cocina de la vivienda ubicada en la calle Pasaje Velasco, en el distrito Carretera de Cádiz, en el que una persona ha sido atendida por quemaduras leves por los servicios sanitarios del 061, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Hasta el lugar se han desplazado un total de dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central y Carretera de Cádiz.