Herido en la cabeza durante la Feria de Málaga y trasladado al Clínico

Un hombre ha resultado herido en la cabeza durante la Feria de Málaga y ha tenido que ser trasladado al Hospital Clínico de la capital. En concreto, los hechos ocurrieron en la zona de la juventud del Real Cortijo de Torres sobre las 03.00 horas.

Los agentes de la Policía Local de Málaga fueron requeridos por uno de los vigilantes del escenario de la zona de la juventud, quien manifestó que delante del mismo había un individuo inconsciente con una herida sangrante en la cabeza.

Así, según han señalado fuentes municipales, los agentes se acercaron y observaron a un varón que estaba siendo asistido por los servicios sanitarios.

En ese momento, la unidad policial realizó un perímetro de seguridad para facilitar la labor de los sanitarios, ya que había una gran aglomeración de jóvenes.

Los agentes identificaron de forma verbal a este hombre, que estaba desorientado y no pudo facilitar información sobre lo ocurrido, antes de ser trasladado al Hospital Clínico.

Por último, han detallado que dado que la finalización de la actividad en la explanada de la juventud está fijada a las 03.00 horas, se procedió a su finalización ya que apenas faltaban diez minutos.