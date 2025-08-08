Herido tras quedar atrapado bajo una carretilla elevadora en Málaga

Archivo - Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. - VOX - Archivo

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido este viernes tras quedar atrapado bajo una carretilla elevadora en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso sobre las 14.15 horas en el que alertaban de que un trabajador estaba atrapado debajo de una carretilla elevadora en la calle Torre del Mar, en el parque empresarial Santa Teresa.

De inmediato, se ha dado aviso a la Policía Local, efectivos sanitarios del 061, Policía Nacional y bomberos, que han procedido a liberar a la persona atrapada bajo una carretilla elevadora.

Según ha señalado la Policía al 112, se trata de un trabajador que estaba manipulando el vehículo, cuando se le ha caído encima la carga de unos 3.000 kilos, quedando atrapado.

Por parte de los bomberos se han trasladado dos furgones de útiles del parque de Teatinos y la ambulancia de Martiricos. La persona herida ha sido atendida en el lugar y trasladada al hospital Clínico de Málaga.